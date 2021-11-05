اختتام أسبوع الثقافة الكورية في مصر بمسابقة للكيبوب

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قام المركز الثقافي الكوري لدى القاهرة بتنظيم مسابقة للكيبوب بعنوان "دَعَوْنا الكيبوب في القاهرة" على المسرح الصغير بدار الأوبرا، في ختام أسبوع الثقافة الكورية في مصر بمشاركة 10 فرق فنية في فئتي الغناء والرقص.

وأعرب السفير الكوري لدي مصر "هونغ جين ووك" عن امتنانه لاهتمام الشعب المصري بالثقافة الكورية ومشاركته ليس فقط في الاستمتاع بأغاني الكيبوب وإنما أيضا بالمشاركة في هذه الفعالية وإظهار مواهبهم ومهاراتهم الفنية.

وقال السفير "هونغ" إنه محظوظ لوجوده في مصر حيث تتعانق الطبيعة الخلابة مع التراث الثقافي والحضاري الثري، مشيرا إلى أن مصر غنية بشبابها الواعد في مختلف المجالات.

وأضاف أن التلاقي الحضاري بين الشعبين الكوري والمصري يشبه طبق "الكشري" الذي يمتلئ بمكونات مختلفة، ولكنها في الوقت نفسه منسجمة مع بعضها البعض. وهكذا التبادل الثقافي بين البلدين رغم وجود بعض أوجه التباين، إلا أن عوامل التقارب والانسجام بينهما تظل كبيرة.

وعلى هامش المسابقة أقيم معرض صور فنية لأهم فرق ونجوم الكيبوب، حيث استمتع الحضور بالتقاط بعض الصور التذكارية.

وبعد انتهاء العروض التي نالت استحسان الجمهور، أعلنت لجنة التحكيم المكونة من السفير الكوري ورئيس الجالية الكورية في مصر والرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون المصرية وعميد معهد البالية، أسماء الفائزين في المسابقة.

وفي فئة الغناء، فازت "كريستين لويس" بالمركز الأول، وفي المركز الثاني "زيلا عمرو". وفي فئة الرقص، فازت "ياسمين أحمد" بالمركز الأول، و"ليليا الخطيب" بالمركز الثاني، وحصل "محمد نبيل" و"محمود محمد" على جائزة الفريق الأكثر شعبية.

وكان أسبوع الثقافة الكورية قد انطلق يوم الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، واستمر حتى يوم الثلاثين، وتم خلاله تنظيم عروض ليالي السينما الكورية على مدار 4 أيام، كما تم افتتاح معرض الفنون الكورية في مركز "أحمد شوقي" الثقافي، بالإضافة إلى مسابقة الكيبوب.