(3) 걱정돼서 그래

혜원: 이상하게 보지마.

لا تنظر لي بغرابة.

도우: 걱정돼서 그래. 왜 무리해.

هذا لأنني أشعر بالقلق عليك. لماذا تضغطين على نفسك؟

혜원: 무리 아니야. 차라리 이게 나아.

لا أفعل. هذا أفضل بكثير.

지은 씨 말고 아무도 몰라 말하지마.

لا أحد يعرف بالموضوع سوى جيإن، لا تتحدث عن الأمر





شرح التعبير

يوجد بالتعبير فعلين، الفعل الأول 걱정되다 بمعني يشعر بالقلق والفعل الثاني 그래 من الفعل 그러다..، وهنا تمت إضافة 아/어서 للفعل الأول ليضيف معنى السببية...





ويستخدم التعبير عندما يشعر المتحدث بالقلق على الطرف الثاني، ويخبره بأن سبب تصرفاته أو كلامه بشكل معين هو شعوره بالقلق عليه. يستخدم الفعل그러다 عادة في الحديث لا الكتابة ويعني 그렇게 말하다 /그렇게 행동하다 يعني يتحدث هكذا أو يتصرف هكذا،

وتُستخدم اللاحقة아/어서 لشرح سبب تصرف المتكلم بشكل ما أو تحدثه بشكل ما . مثلا ردا على سؤال "لماذا تدخل المطبخ كثيرا؟" يمكن القول:

배가 고파서 그래.





شرح الأمثلة

① 가: 알았어요. 왜 이렇게 같은 말을 여러 번 해요?

أ.لقد فهمت. لماذا تكرر نفس الكلام؟

나: 네가 실수나 하지 않을까 걱정돼서 그래.

ب.أشعر بالقلق لأنني أعتقد أنك ربما سترتكب خطأَ ما.

② 가: 왜 그렇게 걱정스러운 표정을 하니?

أ.لماذا ملامح وجهك قلقة بهذا الشكل؟

나: 주사가 너무 아플까 봐 걱정돼서 그래.

ب.أشعر بالقلق من أنني سأتألم كثيرا من الحقنة.



