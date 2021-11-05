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تعرف على شركة كورية ناجحة. واليوم سنتعرف على شركة "تي دبليو سي TWC" التي توفر حلول عمليات الذكاء الاصطناعي.

مديرها التنفيذي "بارك مين يونغ":

العالم يتغير بسرعة. على سبيل المثال، تحل البنوك التي تعمل عبر الإنترنت فقط محل البنوك التقليدية القائمة. وبالمثل، فإن طرق الاتصال تتطور أيضا. وفقا لذلك، يجب أن تغيير مراكز الاتصال بالعملاء حتما. لقد استجبنا لبيئة الاتصال المتغيرة هذه بسرعة وفعالية. نحن نقدم حلول منصة التشغيل، والتي تعتبر أدوات اتصال متعددة القنوات. في هذه الأيام، يوجد عدد كبير جدا من أدوات الاتصال، بما في ذلك لوحات الرسائل عبر الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني وروبوتات الدردشة. مهما كان الشكل، نسعى إلى تبسيط عملية الاتصال باستخدام الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن الشركات العميلة لدينا من الاستجابة لعملائها بسهولة ويسر، وبالتالي زيادة كفاءة الأعمال.

تجد الشركات الكبرى والمؤسسات العامة سريعة النمو صعوبة في تشغيل مراكز للاتصال بالعملاء، بسبب صعوبة بناء الأنظمة ذات الصلة بالإضافة إلى مشاكل الموظفين والتدريب. وتماشيا مع التطور التكنولوجي، تنوعت قنوات الاتصال بالعملاء، بما في ذلك المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل من الصعب على الشركات بشكل متزايد الاستجابة لعملائها بشكل منهجي. وكان الرئيس التنفيذي لشركة "تي دبليو سي" مديرا للتسويق وأصغر نائب رئيس في شركة "داوم للاتصالات"، وهي بوابة الإنترنت الشهيرة في كوريا. وقد كان واثقا من إمكانات النمو المرتفعة للأعمال المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في مجال مراكز الاتصال.

مديرها التنفيذي "بارك مين يونغ":

في الماضي، كان يتم تثبيت برنامج في الكمبيوتر للاتصال بالشركات. لكن في هذه الأيام، فإن الخدمات السحابية منتشرة على نطاق واسع. منتجنا المسمى "كلاود غيت CloudGate" هو حل تشغيلي قائم على السحابة الإلكترونية، ويمكن لأي شخص استعماله. يمكن للشركات التي تستخدم هذه الخدمة السحابية تلقي جميع استفسارات العملاء، بغض النظر عن نوع أدوات الاتصال التي يستخدمها العملاء. ويمكن للشركات إدارة تاريخ العملاء وتحليل ميولهم. وعند إدارة معلومات العملاء، لا يتعين على مستخدمي هذا الحل الاحتفاظ بسبع أو ثماني صفحات ويب مفتوحة والتبديل فيما بينها، حيث يمكن لهذه الخدمة زيادة الكفاءة بأكثر من 30 بالمائة.

وسط جائحة كورونا، مكّن هذا الحل الذي توفره الشركة زالمستند إلى السحابة الإلكترونية، العاملين في مراكز الاتصال من العمل من المنازل بشكل أكثر أمانا، حيث يكون هؤلاء العمال عرضة للإصابة الجماعية. وقد طورت شركة "تي دبليو سي" أيضا تقنية لإضافة الاستشارات الصوتية إلى هذا الحل، والذي تم تجهيزه بالفعل بميزة التشاور النصي، لتعزيز كفاءة الأعمال. ويمكن للشركات الاستفادة من الكمية المتزايدة من بيانات العملاء في مختلف المجالات، بما في ذلك التسويق والترويج لقيمة العلامة التجارية. وفي الشهر الماضي، أطلقت "تي دبليو سي" حلا آخر مصمما خصيصا للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث لا يمكن للشركات الكبيرة فحسب، بل العديد من الشركات الصغيرة أيضا، الاستفادة من هذه التكنولوجيا المبتكرة. ويدعم هذا الحل المصمم لشركات البيع الصغيرة عبر الإنترنت، عمليات التحقق من طلبات المنتج، والمرتجعات، والتبادلات، والإلغاء، وإعادة الإرسال.

مديرها التنفيذي "بارك مين يونغ":

تكافح الشركات الصغيرة للبقاء واقفة على قدميها في زمن جائحة كورونا. عادة تبدأ هذه الشركات في البيع عبر الإنترنت، وهو ما لا يتكلف كثيرا في المرحلة الأولية، حيث تبيع البضائع على منصات التسوق عبر الإنترنت. بالنسبة لتلك الشركات، من غير الملائم أبدا إبقاء جميع هذه المواقع مفتوحة، وتحميل المنتجات على المواقع، والإجابة على أسئلة العملاء، وحزم البضائع وتسليمها بشكل منفصل. ولكن باستخدام الحل الذي نقدمه لتلك الشركات الصغيرة باسم "سيلر غيت SellerGate"، يمكن لتلك الشركات التحقق من المعلومات حول المنتجات والطلبات والعملاء مرة واحدة. هذه الخدمة الجديدة تحظى بقبول كبير.

من خلال تطوير التكنولوجيا والخدمات التي تحتاج إليها السوق، خلقت شركة "تي دبليو سي" 500 فرصة عمل في غضون ثلاثة أعوام فقط منذ إنشائها. فقد نما عدد موظفيها بشكل سريع، وتم اختيارها كنموذج جيد للعوائد الاجتماعية، حيث يقوم مئات الموظفين بتوفير مبالغ صغيرة من المال من رواتبهم الشهرية، والتبرع بها للمحتاجين. وهكذا نمت هذه الشركة بشكل كبير عاما بعد عام.

مديرها التنفيذي "بارك مين يونغ":

لدينا حوالي 200 شركة عميلة بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الأغذية ومقدمي خدمات "أوه تو أوه O2O" والوكالات الحكومية. بلغت مبيعاتنا 3.1 مليون دولار أمريكي في عام 2019، ووصلت إلى 6.3 مليون دولار في العام الماضي. ومن المتوقع أن يصل الرقم هذا العام إلى 13 مليون دولار. هذا يعني أن المبيعات تنمو بنسبة 200 في المائة كل عام. هذا النمو المذهل في المبيعات أمر مفهوم، لأننا المزود الوحيد لحلول التشغيل مع قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في كوريا. بعد إنشاء فرع لنا في اليابان، سنقوم أيضا بإنشاء فرع في فيتنام في أوائل العام القادم. ولا يزال يتعين على اليابان تطوير حلول مثل حلولنا، في حين أن العديد من دول جنوب شرق آسيا تنتقل مباشرة إلى بيئة الهاتف المحمول، متخطية عالم الكمبيوتر الشخصي. نخطط لاستكمال مشروع إنشاء فروع في اليابان وفيتنام بحلول أوائل العام القادم لتوسيع أعمالنا محليا وعالميا.

قامت "تي دبليو سي" مؤخرا بتأمين استثمارات بقيمة 24 مليون دولار للتمويل، مما يشير إلى أن التكنولوجيا وإمكانات النمو لديها اكتسبت التقدير الواجب. كما تم تصنيف هذه الشركة كواحدة من شركات التصدير الواعدة في عام 2021، من قبل وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وحصلت على شهادة من جمعية المعايير الكورية وكذلك شهادة تُمنح للشركات التي تقدم خدمات عالية الجودة. وفي الواقع، خططت هذه الشركة لكل تلك الإنجازات المذهلة، حيث إن هدفها هو أن تصبح واحدة من الشركات العالمية الرائدة.

مديرها التنفيذي "بارك مين يونغ":

برج "سيلزفورس Salesforce" هو أطول مبنى في مدينة "سان فرانسيسكو" الأمريكية. لا يعرف الناس عن الشركة جيدا عن هذا المبنى. إنه يضم منصة إدارة علاقات العملاء الرائدة في العالم. تعقد الشركة مؤتمرها الرئيسي المسمى "دريم فورس Dreamforce" سنويا، وتستقطب 170 ألف مشارك إلى مدينة سان فرانسيسكو. آمل أن تتمكن شركتنا من استضافة حدث كبير مثل ذلك الحدث في سيول، ويمكن أن يُطلق عليه اسم "كلاود فورس Cloudforce"، بناء على اسم الحل الذي نقدمه. من المأمول أن يجتذب مثل ذلك الحدث الضخم عددا كبيرا من الناس لدرجة أن المشاركين قد يجدون صعوبة في العثور على أماكن إقامة في سيول والمناطق المجاورة لمقاطعة كيونغ كي. لدينا هذا الحلم الكبير. نأمل أيضا أن نصبح أحد مزودي حلول "بي تو بي B2B" القلائل الذين أصبحوا شركات من نوع "يونيكورن unicorn ".

تستمر الأعمال ذات الصلة بالخدمات غير المباشرة في النمو والتوسع في بيئة الأعمال العالمية الحالية سريعة التغير، بما في ذلك تعزيز الاتصالات بين الشركات والعملاء. ومن خلال لعب دور الجسر للربط بين الشركات والعملاء من خلال تقنياتها المبتكرة، تنمو شركة "تي دبليو سي" لتصبح شركة تكنولوجيا معلومات عالمية تمثل كوريا.