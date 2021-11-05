لي مين هيوك عضو فرقة بي تو بي يكشف عن ألبوم منفرد جديد

جنة كيم كاهو: أهم ما في الترجمة ألا أخون ضميري
2021-11-05
#أخبار الساحة الفنية l 2021-11-09
كشف المطرب "لي مين هيوك" عضو فرقة "بي تو بي" يوم الخامس من نوفمبر عن ألبومه المنفرد الجديد بعنوان "تصبح على خير".
وكان المطرب "لي" قد أصدر ألبومه المنفرد الأول بعنوان "هوتازون" في شهر يناير من عام 2019.
وشارك "لي" في تأليف أغنيته الجديدة وكتابة كلماتها.
2021-11-05
2021-11-05
2021-11-05
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