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بوا تحتفل بالذكرى الـ20 على بدء نشاطها في اليابان بإصدار ألبوم رقمي منفرد جديد

#أخبار الساحة الفنية l 2021-11-09

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

احتفلت المطربة "بوا" بذكراها العشرين على بدء النشاط في اليابان بإصدار ألبومها الرقمي المنفرد الجديد بعنوان "عزيزي" يوم الخامس من نوفمبر الذي احتفلت فيه المطربة بعيد ميلادها أيضا.

وبدأت المطربة "بوا" نشاطها الغنائي في اليابان في شهر مايو من عام 2001 بالكشف عن أغنية "آي دي: بيس بي" باللغة اليابانية.

وكان ألبومها الياباني الكامل الأول بعنوان "استمع لقلبي" قد تصدر قائمة "أوريكون" الموسيقية اليابانية.

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