إشادة بتبرعات المواطنين الكوريين لمواجهة نقص محلول اليوريا المائي

ⓒ CHEONGJU THE WEST FIRE STATION

يتبرع عدد متزايد من المواطنين الكوريين دون الكشف عن هويتهم بصناديق تحتوي على محلول اليوريا المائي مع انتشار الأخبار التي تفيد بأن سيارات الإطفاء قد لا تتمكن من الوصول في الحالات الشديدة بسبب نقص محلول اليوريا المائي على الصعيد الوطني. وفي يوم السبت الماضي، أمام محطة إطفاء سُونغدو في إنتشون، تبرّع مواطن دون الكشف عن هويته بثلاثة صناديق تحتوي على محلول اليوريا المائي الذي يصعب العثور عليه لأنه تم بيعه في جميع أنحاء البلاد، مما ترك انطباعا إيجابيا كبيرا في المجتمع الكوري. وأيضا في مراكز السلامة الواقعة في مدينة "كيم هيه 김해" في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، ومدينة "تشون تشُن 춘천" في مقاطعة "كانغ وان"، تبرع مواطنون دون الكشف عن هويتهم بمحلول اليوريا المائي، مما زاد من مشاعر التضامن.

وجاء ذلك فيما تكافح كوريا الجنوبية في الأسابيع الأخيرة في مواجهة النقص المستمر في إمدادات محلول اليوريا المائي بسبب قيود التصدير الصينية. ويعتبر محلول اليوريا المائي مادة رئيسية تُستخدم في مركبات الديزل لتقليل الانبعاثات. وإذا فشلت الحكومة في تحقيق نتائج ملموسة في تأمين اليوريا، فقد يتم تعليق تشغيل شاحنات الديزل وقد يحدث اضطراب في الخدمات اللوجستية. وحتى في الظروف الصعبة، فإن الأعمال الطيبة لبعض المواطنين الذين تبرّعوا بمحلول اليوريا المائي من خلال التفكير أولا في سيارات الإطفاء وأنشطة الإنقاذ تنقل انطباعا دافئا للمجتمع.