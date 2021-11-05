مشروع لنشر الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام في المقاهي في سيول

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نظرا لأن استخدام المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة في المقاهي مسموح به مؤقتا بسبب فيروس كورونا، فقد ارتفع استخدام الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة مرة أخرى، مما أثار مخاوف بشأن التلوث البيئي. ووفقا لذلك، أعلنت بلدية سيول أنها ستحظر تدريجيا استخدام الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة في المقاهي في سيول، وسوف تبدأ مشروعا تجريبيا لنشر ثقافة استخدام الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام. تجدر الأشارة الى أنه في يوم السادس من هذا الشهر، بدأت سيول مشروعا تجريبيا لنشر ثقافة استخدام الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام بدلا من الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة في المتاجر جنبا إلى جنب مع حوالي 20 مقهى حول قاعة مدينة سيول. وتشير التقديرات إلى أنه يتم استخدام حوالي 630 مليون كوب سنويا في سيول. ووفقا لتقرير حول استخدام الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة في سيول، اتضح أن استهلاك الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة في عام 2020 زاد بحوالي 10% مقارنة بالعام السابق حيث تغيرت طرق استهلاك القهوة للمستهلكين إلى التعبئة بدلا من شربها في المتجر بسبب فيروس كورونا. ويشارك في هذا المشروع التجريبي حوالي 20 مقهى، بما في ذلك 12 فرعا للمقهى العالمي ستاربكس، ومن المتوقع أن يزداد عدد المقاهي المشاركة تدريجيا خلال المشروع.

وعلى سبيل المثال، عند شراء مشروب من مقهى مشارك في العمل، فأن المشروب يتم وضعه في كوب بلاستيكي قابل لإعادة الاستخدام، مما يسمح بأعادة الكوب المستخدم إلى آلة التجميع في المتجر بعد شربه. بعبارة أخرى، في المستقبل، حتى لو لم نحضر أكوابنا المحمولة، سنكون قادرين على المشاركة في حماية البيئة. ومن ناحية أخرى، يتم جمع الأكواب التي يتم إرجاعها بعد الاستخدام من قبل شركة متخصصة وتنظيفها ثم توريدها إلى المقهى مرة أخرى. ونظرا لأن الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام يمكن استخدامها في المتوسط حوالي 20 مرة، تتزايد التوقعات بأنها ستساعد في حماية البيئة. في غضون ذلك، كانت هناك جهود في القطاع الخاص للقضاء على استخدام المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة، ولكن كان من الصعب تفعيل الأكواب الشخصية بسبب الإزعاج من حملها وغسلها بعد الاستخدام. لذلك عندما يطلب المستهلكون مشروبا لإخراجه من المتجر، فإنهم يدفعون وديعة بقيمة 1000 وون مع سعر المشروب ويحصلون على المشروب في كوب قابل لإعادة الاستخدام. كما يتم إرجاع الأكواب المستعملة إلى آلات التجميع الأوتوماتيكية المثبتة في المتاجر في منطقة الأعمال، ويتم إرجاع الوديعة نقدا أو بالنقاط.

في هذا السياق، تخطط بلدية سيول لإعداد طريقة لإعادة تدوير المنتجات الأخرى التي يمكن التخلص منها بخلاف الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة، وبقايا القهوة، وما إلى ذلك لتقليل النفايات بشكل أساسي من المقاهي وتعزيز الاستهلاك الصديق للبيئة من خلال إعادة الاستخدام. وردا على ذلك، رحب معظم المواطنين بأخبار إنشاء المقاهي الخالية من المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة، وقالوا إنهم سيستخدمون أكوابا قابلة لإعادة الاستخدام للبيئة في المستقبل.