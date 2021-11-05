جدل بشأن السماح للموظفين بالذهاب للعمل مع حيواناتهم الأليفة

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مع تطبيق الحكومة الكورية لنظام "التعايش مع كورونا" منذ بداية الشهر الجاري، بدأت معظم الشركات التي كانت تطبّق نظام العمل عن بعد في تطبيع أعمالها. ولذلك، يشعر الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم ويربون حيوانات أليفة بقلق بالغ. حيث انه خلال أزمة كورونا، زاد عدد الأسر التي تربي حيوانات أليفة بشكل ملحوظ. وكان قد أظهر مسح أجرته وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية أنّ عدد الأسر التي تربي حيوانات أليفة يُقدر بحوالي 6.38 مليون أسرة في عام 2020، بزيادة 8% عن العام السابق. ويمثل هذا الرقم 28% تقريبا من إجمالي 23 مليون أسرة في البلاد. وتُفسَّر الزيادة في تبني الحيوانات الأليفة، بسبب أن الناس تقضى وقتا أطول في المنازل بسبب العمل عن بُعد. وفي هذه الأيام، تبرز قضية تربية الحيوانات الأليفة بين أولئك الذين يعيشون بمفردهم مع حيوانات أليفة بسبب مطالب الشركات بإنهاء العمل عن بعد والعودة إلى مقرات العمل. وفي بعض البلدان المتقدمة، غالبا ما تسمح الشركات للعاملين في المكاتب بالذهاب للعمل مع حيواناتهم الأليفة، لذلك فإن الأشخاص الذين لديهم كلاب أو قطط بمفردهم هم أقل قلقا. مثلا في حالة "أمازون"، أكبر مركز للتسوق عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، يذهب آلاف الكلاب من وإلى العمل كل يوم مع أصحابها، حيث تهدف هذه الشركة إلى أن تكون "شركة صديقة للحيوانات الأليفة" لدرجة أنّها تُقدّم وجبات خفيفة للكلاب بشكل منفصل في مكتب الاستقبال.

وأيضا شركة "غوغل" الأمريكية تسمح لموظفيها بإحضار حيواناتهم الأليفة إلى العمل. وفي الوقت نفسه، تحدّد دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وإسرائيل يوم الجمعة الرابع من شهر يونيو من كل عام "يوما للعمل مع الحيوانات الأليفة" لتشجيع الموظفين على الذهاب للعمل مع حيواناتهم الأليفة. وفي كوريا أيضا، تهب رياح التغيير، مثل إنشاء مراكز التسوق التي تسمح بالتسوق مع الحيوانات الأليفة. حيث تسمح بعض الشركات المرتبطة بالحيوانات الأليفة لموظفيها بالذهاب للعمل مع حيواناتهم الأليفة. ومع ذلك، لا توجد العديد من الحالات التي سمحت فيها الشركات الكبيرة مثل أمازون لموظفيها بالذهاب للعمل مع حيواناتهم الأليفة. في الواقع، هناك دراسات تظهر أنه عند العمل مع الحيوانات الأليفة، يقل إفراز هرمونات التوتر بنسبة 30%، وهو أمر مفيد للاستقرار العاطفي للموظفين.