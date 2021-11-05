حملة لإقامة حفلات موسيقية صديقة للبيئة

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يطالب عشاق الكيبوب في جميع أنحاء العالم بشدة من صناعة الترفيه والشركات بعقد "حفلات موسيقية خالية من الكربون". وفي هذا السياق، أعلنت "كي بوب فور بلانت KPOP4PLANET ، وهي منصة تناقش تغير المناخ مع عشاق الكيبوب في جميع أنحاء العالم، في اليوم الخامس من هذا الشهر أنها تنظّم حملة لعقد "حفلات موسيقية خالية من انبعاثات الكربون". يشار إلى أن هذه الحملة تتم عبر الإنترنت وتطلب من الوكالات الترفيهية مثل "إس إم إنترتينمنت" و" واي جي إنترتينمنت" وشركة "هايب"، وهي الوكالة التي تدير أعمال فرقة "بي تي إس"، إقامة حفلات موسيقية صديقة للبيئة وتنبعث منها غازات دفيئة أقل اعتبارا من عام 2022.

وأكدت نور ساليفا 'Nur Salifa' المعجبة بالكيبوب الإندونيسية، التي شاركت في الحملة، أن جوهر فاندوم الكيبوب هو جيل الشباب الذي يتأثر بشكل مباشر بأزمة المناخ. وقالت: "بقدر ما نريد بشدة مقابلة الفنانين شخصيا مرة أخرى، فإن اهتمامنا وقلقنا بأزمة المناخ كبير ايضاً". كما كشفت عن سبب مشاركتها في الحملة، قائلة: "إن إقامة حفلة موسيقية تنبعث منها كميات أقل من غازات الدفيئة بعد الوباء ستكون الخطوة الأولى لصناعة الكيبوب المستدامة".

تجدر الإشارة إلى أن المعجبين يناقشون حاليا طرقا لإنشاء ممارسات أكثر استدامة مع حكومة كوريا الجنوبية وشركات الترفيه الكبرى. وهناك طرق مختلفة لعقد حفل موسيقي صديق للبيئة كما يطلب المعجبون، بدءا من حظر استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام في قاعة الحفلات الموسيقية إلى استخدام إضاءة "إل إي دي LED" لتوفير الطاقة أو استخدام الطاقة الصديقة للبيئة عن طريق تركيب الألواح الشمسية. والآن، تتجه صناعة الموسيقى حول العالم نحو اتجاه مستدام بيئيا. لذلك، مع زيادة تأثير صناعة الموسيقى الكورية، من المهم للشركات ذات الصلة بناء ثقافة الكيبوب المستدامة من خلال إدارة صديقة للبيئة بما يتماشى مع تغيرات العصر.