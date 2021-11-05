الصحافة العالمية تحتفى بنجاح الثقافة الكورية

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نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقالة في موقعها على الإنترنت مؤخرا، حللت فيها أسباب نجاح الثقافة الكورية على المستوى العالمي. وكان عنوان المقالة "من بي تي إس إلى لعبة الحبار، كيف أصبحت كوريا عملاقا ثقافيا". وقالت الصحيفة الأمريكية إن كوريا كانت معروفة كدولة منتجة للسيارات أو الهواتف النقالة خلال عشرات السنين الماضية بينما كانت برامجها التلفزيونية أو مقطوعاتها الموسيقية تستهلك في داخلها، ولكن أصبح نجوم الكي بوب مثل "فرقة بلاك بينك" أو المسلسل "لعبة الحبار" وفيلم "الطفيلي" موجودة الآن في مختلف أنحاء العالم مثل الهواتف الذكية لشركة سام سونغ.

وحول أسباب نمو الثقافة الكورية أشارت إلى أن المخرجين الكوريين درسوا صناعة التسلية في هوليوود وغيرها لفترة طويلة مثلما تعلمت من اليابان وأمريكا من أجل تطوير التقنيات التحويلية، ثم أضافت إليها الإحساس الكوري المتميز. وأشارت إلى أن كوريا أصبحت من أهم الدول المصدرة ثقافيا بعد أن حطمت خدمات التحميل مثل "نتفلكس" الحواجز الجغرافية. وحول فرقة "بي تي إس" التي تحظى برواج منقطع النظير في مختلف أنحاء العالم وصفتها بأنها من أكبر الفرق في العالم، كما أن كمية المنتجات الثقافية الكورية لا تزال ضئيلة بالمقارنة مع منتجاتها التصنيعية الرئيسية إلا أنها تمارس نفوذا كبيرا. وقالت إنه بعد خروج كوريا من الحرب الأهلية والاستبداد ثم الدخول إلى الديمقراطية والنمو الاقتصادي السريع، أدرك المخرجون الكوريون تماما ما الذي يريد الناس سماعه ورؤيته. وأضافت أن ذلك أدى إلى إنتاج القصص التي يود الناس العاديون حكايتها مثل عدم المساواة في الدخل وخيبة الأمل والصراعات بين الطبقات الاجتماعية وغيرها.