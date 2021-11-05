زيادة رغبة الموظفين الكوريين للعمل في الشركات الناشئة

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تبين أن سبعة من بين كل عشرة باحثين عن العمل أو موظفين كوريين، لديهم نية للحصول على فرص العمل في الشركات الناشئة. جاء ذلك في مسح أجرته شركة "جاب كوريا" المتخصصة في تقديم المعلومات عن فرص العمل على الإنترنت، على تسعمائة وخمسة وخمسين باحثا عن العمل أو موظفا للتعرف على نيتهم للتوظف في الشركات الناشئة. ووفقا لنتيجة المسح، أجاب خمسة وسبعون بالمائة منهم بأن لديهم نية للتوظف في شركات ناشئة. خاصة قدم هذه الإجابة أربعة وسبعون بالمائة من الباحثين الجدد عن العمل، وتسعة وستون بالمائة من الموظفين، وواحد وثمانون بالمائة من الباحثين عن الوظائف من ذوي الخبرة.

وحسب الفئات العمرية كان هناك اثنان وثمانون بالمائة من فئة الأربعينيات العمرية أو أعلى، واثنان وسبعون بالمائة من فئة الثلاثينيات وأربعة وسبعين بالمائة من فئة العشرينيات. وحسب الجنسين، كان هناك ثمانية وسبعون بالمائة من الرجال واثنان وسبعون بالمائة من النساء. وحول أسباب هذه النية أجاب أربعون بالمائة منهم بسبب احتمال حرية ثقافة الشركات الناشئة بينما أجاب ستة وثلاثون بالمائة منهم بسبب إمكانية الحصول على مكافآت إذا نجحت المشروعات. كما أجاب خمسة وثلاثون بالمائة منهم بسبب الرغبة في العمل في شركات سريعة النمو. وأجاب ثمانية وعشرون بالمائة منهم بسبب احتمال حسن نظام الرفاهية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، بينما أجاب أربعة وعشرون بالمائة منهم بسبب رغبتهم في المساهمة في تنيمة الشركات الناشئة إلى شركات كبيرة.

وحول أهم المعايير التي يضعونها في الحسبان للحصول على فرص عمل في الشركات الناشئة اختار واحد وستون بالمائة منهم عقل وقيادة رؤسائها بينما اختار تسعة وخمسون بالمائة منهم قطاعات المشروعات وإمكانية النمو. الجدير بالذكر أن هناك العديد من الشركات الناشئة التي نجحت في النمو السريع أو تسجيل أسهمها في أسواق الأسهم المحلية والأجنبية حالياً، الأمر الذي أسفر عن زيادة اهتمام الباحثين عن العمل والموظفين الكوريين بهذه الشركات.