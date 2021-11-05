بلدية سيول تفتح مكتبة لبيع الكتب المستعملة

ⓒ Seoul Metropolitan Library

يوجد في سيول في حي "شين تشون신천" في منطقة "سونغ با"، المكتبة العامة "سيول تشيك بوكو 서울책보고" التي تستقبل الكثير من المواطنين الراغبين في قراءة وشراء مختلف أنواع الكتب المستعملة. هذه المكتبة عبارة عن أول مكتبة خاصة للكتب المستعملة افتتحتها بلدية سيول في شهر مايو من عام ألفين وتسعة عشر من أجل إحياء مكتبات بيع الكتب المستعملة التي تندثر باستمرار، وإتاحة الفرصة للمواطنين للوصول السهل إلى الكتب. وعند افتتاحها شاركت خمس وعشرون مكتبة للكتب المستعملة، ولكن الآن زادت لتبلغ إحدى وثلاثين مكتبة، وبلغ عدد الكتب المباعة فيها حاليا حوالي مائة وثلاثين ألفا. ويتم تشغيل مكتبة "سيول تشيك بوكو" بأسلوب بيع كتب المكتبات المشاركة على أساس الشحنة، بحيث ترجع إيرادات بيع الكتب إلى هذه المكتبات بعد خصم حد أدنى من الرسوم. وتتجمع فيها مختلف مكتبات الكتب المستعملة ذات مختلف الطبائع والصفات ولهذا فإنها توفر للزوار متعة اختيار أنواع كثيرة من الكتب وقراءتها إلى جانب السهولة والراحة معا.

وقال السيد "بارك جونغ إين 박중인" الذي يبلغ عمره سبعة وثمانين عاما إنه زار المكتبة بحثا عن كتب حول مجالات تاريخ الحروب العالمية والدبلوماسية والشؤون العسكرية، مشيرا إلى أنه متقاعد حاليا بعد أن كان يقوم بتدريس تاريخ الحروب في القوات المسلحة الكورية. وأضاف أنه يزور المكتبة كثيرا لأنه يستطيع اكتشاف عدد من الكتب المتعلقة بالحربين العالميتين الأولى والثانية فيها، وقال إن اكتشاف آثار أصحاب الكتب القدماء يعتبر من النقاط الجاذبة للكتب المستعملة. ومن ناحية أخرى، فإن جناح كتب الكرتون في المكتبة مزدحم ليس فقط بالأطفال بل وأيضا بكبار السن. وقال رجل في الأربعينيات من العمر أنه يجد متعة من خلال اكتشاف كتب الكرتون التي كان يحب قراءتها في أيام طفولته ويقلب صفحات الكتب بابتسامة كبيرة. وتضم المكتبة جناحا خاصا للمنشورات المستقلة التي من الصعب أن نجدها في المكتبات العادية وجناحا آخر للكتب الأكثر بيعا حسب الأزمنة، حيث نجد فيهما مختلف الكتب ذات الطبائع المتنوعة والمتميزة.

علاوة على ذلك تنظم المكتبة عددا من البرامج عبر الإنترنت تحت موضوعات مختلفة بما في ذلك عروض للكتب ومحاضرات حول الآداب الأمر الذي يشير إلى أنها ليست مجرد مكان لبيع الكتب المستعملة، بل وأيضا تسعى إلى التحول إلى مكان ثقافي متعدد الأغراض. يذكر أن لعبارة "تشيك بو كو 책보고" في اسم المكتبة معنيان، أحدهما هو: مكان لتخزين المواد الثمينة، والآخر هو: "رؤية الكتب".