عبده المحبشي: لماذا أحب كوريا أكثر؟





مستمع القسم العربي بالكي بي إس الصديق عبده المحبشي، اليمنيّ الذي يعيش ويعمل في السعودية منذ ثلاثة أعوام، كان يعمل في اليمن من قبل كمعد ومقدم برامج وأيضا في التسويق الإعلامي. ويقول إنه ظل لديه شغف كبير بالإذاعة والعمل الإعلامي، وهذا مرتبط بالكي بي إس عندما اكتشف القسم العربي لأول مرة في عام 1994، حيث وقع له حب وشغف كبير بكوريا والثقافة الكورية، وبعدها درس في قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام في صنعاء، ثم عمل في مختلف وسائل الإعلام.

وعن ذكرياته مع القسم العربي، يقول إن شغفه بالثقافة الكورية أدى به إلى إنشاء نادي محبي الكي بي إس في اليمن مع غيره مع المستمعين هناك. ويقول إنه يظل يسأل نفسه عن السبب في حبه الأكبر للثقافة الكورية، وأن الإجابة هي أن كوريا الجنوبية تمثل بالنسبة له الحضارة، حيث يُضرب بها المثل في الكثير من المجالات في الكثير من الدول، ويؤكد على ضرورة المزيد من إيصال الثقافة الكورية إلى العالم العربي في جميع المجالات.

ويقول الصديق عبده المحبشي أيضا إنه بعد جائحة كورونا صار يركز أكثر على الكتابة والقراءة، وأن زمن جائحة كورونا جعله يعيد النظر في حياته، وأنه ينوي تأليف كتاب عن تجاربه الحياتية خاصة في المجال الإعلامي.

ويوجه الأستاذ عبده المحبشي رسالة تحية عبر الأثير إلى أصدقائه من مستمعي الكي بي إس، وأيضا إلى أمه وإخوته وأبنائه وأصدقائه وزملائه في اليمن.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



