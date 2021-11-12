إقامة معرض كوري إماراتي للصور الفوتوغرافية





يوم الثلاثاء الماضي افتتح قسم الفيديوهات في كلية الفن التابعة لجامعة "كونغ جو" الوطنية الكورية بالتعاون مع كليات التقنية العليا في الإمارات معرضا مشتركا خاصا للصور الفوتوغرافية بعنوان "بحثا عني".

ويستمر هذا المعرض حتى اليوم الجمعة في كل من مركز بيك جيه للتعليم والثقافة في حرم الجامعة الكورية، ومكان عرض خاص في الهواء الطلق في الجامعة الإماراتية.

الجدير بالذكر أن الكليات الإماراتية تم تأسيسها في عام 1988 ويدرس حوالي 23 ألف طالب وطالبة حاليا في تلك الكليات المنتشرة في 16 منطقة بالإمارات بما في ذلك العاصمة الإماراتية "أبوظبي".

وقام البروفسور الكوري "سو وان تيه " والبروفسورة الإماراتية "بسمة فودة " بالتخطيط لهذا المعرض من أجل تفعيل التبادلات بين طلاب الجامعتين وتعزيز التعاون الدولي بين الجامعتين.

ويتضمن المعرض 20 عملا بارزا من الصور الفوتوغرافية التي أنتجها طلاب الجامعة الكورية و20 عملا آخر أنتجها طلاب الجامعة الإماراتية.