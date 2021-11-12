تنظيم الدورة الـ17 لمنتدى التعاون بين كوريا والشرق الأوسط

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أقيمت الدورة الـ17 لمنتدى التعاون بين كوريا والشرق الأوسط في سيول يوم الاثنين الماضي عبر الإنترنت ووجها لوجه معا تحت إشراف الجمعية الكورية العربية ومعهد جيجو للسلام ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية إن المنتدى شهد تبادل الآراء حول اتجاه التعاون بين الطرفين في عصر ما بعد جائحة كورونا.

وقد ظل هذا المنتدى يقام سنويا منذ عام 2003 من أجل تعزيز التفاهم وتوسيع آفاق التعاون بين كوريا والشرق الأوسط.

ومن الجانب الكوري حضر منتدى هذا العام وجها لوجه نائب وزير الخارجية الكوري "تشيه جونغ كون" والأمين العام للجمعية الكورية العربية "ما يونغ سام" وغيرهما من كبار المسؤولين والباحثين.

ومن الجانب الإماراتي حضر عبر الفيديو مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي للشؤون السياسية "لانا نُسيبة"، والمدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية "سلطان محمد النعيمي"، وغيرهما من كبار المسؤولين والباحثين.

وقال نائب الوزير الكوري في كلمة أساسية له إن العلاقات بين كوريا ودول الشرق الأوسط تتطور باضطراد وبطريقة موجهة نحو المستقبل.

كما اقترح على الجانبين استكشاف مجالات جديدة للتعاون، بما في ذلك الطاقة الصديقة للبيئة والزراعة القائمة على التكنولوجيا والرعاية الصحية والطب مع الاستعداد لحقبة ما بعد الوباء.

وعلاوة على ذلك، طلب من دول الشرق الأوسط الاستمرار في تقديم الدعم لمساعي سيول من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية.