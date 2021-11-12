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نظمت السفارة الكورية لدى البحرين بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار حفلا للموسيقى الكورية التقليدية ضمن برنامجها الاحتفالي بمناسبة مرور خمسة وأربعين عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية الكورية البحرينية بعنوان "داسرُم: كن قويا".

أقيم الحفل الموسيقي في تمام الساعة الثامنة مساءً في كل من أمس الخميس واليوم الجمعة على مسرح الصالة الثقافية في متحف البحرين الوطني في ظل الإجراءات الاحترازية.

وفي الحفل عزفت الفرقة النسائية الكورية المحترفة أجمل الألحان والموسيقى باستخدام الآلات الموسيقية الشعبية الكورية. تجدر الإشارة إلى أن فرقة داسرُم تتكون من ثمانية أعضاء من العازفات الكوريات الماهرات ذوات خبرات طويلة.

وفي هذا الحفل عزفت الفرقة عددا من الأغاني والمقطوعات الموسيقية من الكي بوب والتراث الكوري وأيضا التراث الشعبي البحريني احتفاء بهذه المناسبة السعيدة.