مناقشة التعاون الكوري الأردني في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

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قال المعهد الكوري لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ووزارة الصحة والرعاية الكورية إن كبير أمناء الديوان الملكي الأردني الأمير "مرعد بن رعد بن زيد" قد زار مركز "إيروم" في منطقة يوئيدو في سيول يوم الـ4 من هذا الشهر حيث استمع إلى السياسة الكورية لرعاية ذوي الإعاقة وأجرى حوارا مع بعض جماعات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتولى الأمير مرعد رئاسة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن. وقبل عشر سنوات، أي في عام ألفين وأحد عشر، كان قد زار كوريا بصفته مبعوثا خاصا لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد من أجل إزالة الألغام ودعم ضحاياها.

وقدمت الوزارة الكورية إلى المسؤول الأردني شرحا حول خطة زيادة معاش ذوي الإعاقة وسياسات تعزيز رعايتهم وضمان حقوقهم في التعليم إلى جانب تيسير وصولهم إلى الأماكن السياحية الرئيسية في البلاد.

وأعربت رئيسة المعهد الكوري "تشيه كيونغ صوك" عن أملها في أن تسهم زيارة المسؤول الأردني في تفعيل التعاون والتكاتف في السياسات ذات الصلة بين البلدين.

وقد سبق للأمير الأردني أن التقى في اليوم السابق بوزير الصحة والرعاية الاجتماعية الكوري "كون دوك تشول" حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون في قطاع الصحة والرفاهية وبناء مجتمع شامل من خلال توسيع السياسات ذات الصلة.