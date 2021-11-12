سام سونغ سي آند تي تبرم مذكرة للتفاهم مع الحكومة السعودية

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قررت شركة سام سونغ سي آند تي تعزيز التعاون الوثيق في مجال الطاقة والمدن والبنية التحتية مع السعودية، استجابة لاستراتيجية "رؤية السعودية لعام 2030".

وقال قطاع الإنشاءات التابع للشركة الكورية مؤخرا إنه أبرم مذكرة تفاهم حول التعاون الشامل مع وزارة الاستثمار السعودية.

يذكر أن هيئة الاستثمار السعودية تحولت إلى وزارة للاستثمار العام الماضي بحيث تركز الوزارة أعمالها على استقطاب ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة والتطوير الحضري والبني التحتية.

وأوضحت سام سونغ أنها ستقوم بتعزيز التعاون مع الوزارة السعودية خاصة في مجال الطاقة الخضراء التي اختارتها السعودية ضمن أهم محركات نموها.

وبالإضافة إلى ذلك، قررت الشركة الكورية تعزيز التعاون مع الجانب السعودي في مختلف المشروعات الحضرية الكبيرة بما في ذلك مشروع المدينة الترفيهية "القدية qiddiya".

علاوة على ذلك، تخطط سام سونغ للتعاون الشامل في مشروعات البنية التحتية بما في ذلك الطرق والموانئ ومحطات توليد الكهرباء والتي سيتم توسيعها وفقا لرؤية السعودية لعام ألفين وثلاثين.

وقال مسؤول في سام سونغ إن الشركة تتمتع بعلاقات مشاركة واسعة النطاق مع الجانب السعودي من خلال تنفيذ مختلف المشروعات، وأن الشركة ستعمل على تحقيق المزيد من التعاون في مجال الطاقة الخضراء في المستقبل.