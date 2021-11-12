إجراءات طارئة استعداداً لامتحان دخول الجامعات

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أعلنت وزارة التعليم الكورية انه سوف يتم إجراء امتحانات دخول الجامعات الكورية لعام 2022 في يوم الثامن عشر كما هو مقرر له، حيث لم يتبق سوى حوالي أسبوع على موعد الامتحان هذا العام. ولذلك تبذل سلطات التعليم والحكومات المحلية قصارى جهدها في الحجر الصحي لمراكز الاختبار والممتحنين في جميع أنحاء البلاد من أجل إجراء امتحانات الدخول بشكل آمن. ومن أجل منع العدوى المحتملة، ستقوم سلطات التعليم بتبديل جميع فصول المدارس الثانوية عن بعد بدءا من يوم الغد، أي قبل أسبوع واحد من الامتحان، وتطهير الفصول الدراسية التي سيتم استخدامها كمراكز اختبار ثم إغلاقها جميعا حتى يوم الاختبار. ومع تحول الحكومة مؤخرا إلى نظام "التعايش مع كورونا" وتخفيف التباعد الاجتماعي، توجد مخاوف من انتشار فيروس كورونا مرة أخرى قبل إجراء الامتحان. في الوقت الحالي، 25% من المصابين الجدد بالفيروس هم من الطلاب، وبما أن معدل تطعيم الطلاب منخفض، يمكن أن يكون امتحان القبول بالجامعة نقطة انعطاف لانتشار فيروس كورونا، لذلك قررت الحكومات المحلية تعزيز الحجر الصحي للشباب قبل وبعد امتحان القبول. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين هذا العام 509 آلاف و821 طالبا وطالبة بزيادة 3.3 % بالمقارنة مع العام الماضي. الجدير بالذكر أن الامتحان هذا العام سيقام بنظام متكامل دون تمييز بين قسم الآداب وقسم العلوم. ولذلك، من المتوقع أن تكون هناك متغيرات لكل موضوع اختبار.