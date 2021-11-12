مسابقات تحاكي لعبة الحبار في مدينة كانغ ننغ

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انتشر مؤخرا عمل درامي تسبب في زيادة نشر الموجة الكورية في جميع أنحاء العالم، وهو المسلسل "لعبة الحبار". وهذا العمل الدرامي يحكي قصة أشخاص شاركوا في لعبة البقاء على قيد الحياة بجائزة قدرها 45.6 مليار وون، متحدين موقفا صعبا وخاطروا بحياتهم ليصبحوا الفائز النهائي. ونظرا لاكتساب هذه الدراما "لعبة الحبار" التي تعرضها منصة نتفليكس شهرة عالمية، تقام أحداث كثيرة متعلقة بها في جميع أنحاء العالم. تجدر الأشارة الى أنه سيتم عقد حدث صغير قريبا في كوريا حيث يمكن فيه تجربة الألعاب المختلفة التي تظهر في "لعبة الحبار". فمن المقرر أن يتم في يوم 21 عقد حدث "لعبة الحبار" الذي أعده فندق كبير في مدينة كانغ ننغ بمقاطعة كانغ وان، والذي تم إلغاؤه الشهر الماضي بسبب أمر إداري وفقا لإرشادات الحجر الصحي لمكافحة وباء كورونا، وهو ما يلفت الانتباه مرة أخري. وأعلن فندق "سانت جون" المنظم لهذا الحدث، في الثامن من الشهر الجاري، أنه قرر استئناف حدث "لعبة الحبار" الذي حظي بدعم واهتمام من العديد من الأشخاص. وجاء ذلك بموجب سياسات الحجر الصحي الجديدة التي تنفّذها الحكومة من بداية هذا الشهر. في السابق، كان قد قرر الفندق إقامة الحدث في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وعندما تم الإعلان عنه على موقع انستغرام الرسمي، تقدم أكثر من 1000 شخص في غضون يومين، مما لفت الانتباه لهذا الإقبال المتفجر. ولذلك أصيب الكثير من الناس بخيبة أمل عندما تم إلغاء الحدث الشهر الماضي بسبب أمر تنفيذي من الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا. ولكن هذه المرة، من أجل منع حدوث مشاكل مثل حظر استضافة الحدث، سيتم لعب جميع الألعاب في الهواء الطلق، مثل غابة الصنوبر وشاطئ الرمال البيضاء أمام الفندق، مع الالتزام بمسافات بين المشاركين، والامتثال لقواعد الحجر الصحي. وسوف يكون عدد المشاركين في اللعبة 456، وهو مماثل لنفس عدد المشاركين في اللعبة في الدراما. ولمنع انتشار فيروس كورونا، سيشارك فقط أولئك الذين مر على تطعيمهم الكامل 14 يوما. وعلى عكس الحدث المخطط، فقد زاد عدد الألعاب بواحدة أخرى وتضاعفت أموال الجائزة. فسوف يحصل آخر شخص ينجح في جميع الألعاب الخمس بما فيها " لعبة الكرات الزجاجية"، و"لعبة سد الحبل"، و"لعبة الدلغونا"، ولعبة اسمها "زهرة مو كونغ هوا قد ازدهرت "، و"لعبة طاكجي" على جائزة قدرها 10 ملايين وون. وفيما يتعلق بخلفية تحضير هذا الحدث، قال مسؤول بالفندق: "نحن نستعد لهذا الحدث لمنح الأشخاص الذين يعانون من أوقات عصيبة لفترة طويلة بسبب كورونا، ذكريات ممتعة حيث يمكنهم تجربة الألعاب المختلفة في الدراما المشهورة عالميا 'لعبة الحبار' على شاطئ كانغ ننغ الجميل".