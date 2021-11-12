احتفالات بيوم الكيمتشي عالمياً

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يحتل المخلل الكوري"الكيمتشي" مكانة مركزية في النظام الغذائي الكوري. ومع ارتفاع مكانة كوريا الوطنية، يجذب المذاق الفريد للكيمتشي ووظائفه الصحية الممتازة اهتماما عالميا. وتقديرا لقيمة ثقافة الطعام المجتمعية التي تحتوي على إبداع الشعب الكوري، تم في عام 2013 تسجيل ثقافة "كيم جانغ" ضمن التراث الثقافي البشري غير المادي لليونسكو، مما أدى إلى تغيير جذري في وضع وتصور الكيمتشي. في كوريا، تم تصنيف "صنع الكيمتشي" كممتلكات ثقافية وطنية غير ملموسة في عام 2017، وأصبح "يوم الكيمتشي" يوما وطنيا العام الماضي. ومن أجل التفكير في القيمة الثقافية ومعنى الكيمتشي والترويج لتميزه، يُحتفل بيوم 22 نوفمبر من كل عام على أنه "يوم الكيمتشي" منذ فبراير من العام الماضي. وأيضا، هذا اليوم له معنى رمزي لأن الكيمتشي المصنوع من خلال الجمع بين المكونات المختلفة واحدا تلو الآخر يحتوي على أكثر من 22 تأثيرا صحيا ووظيفيا. ويمكن صنع الكيمتشي بأي مكونات، حيث تختلف المواد الغذائية والوظيفية التي يتم إنتاجها حسب المكونات وطريقة التخمير، وايضاً يمكن صنع الكيمتشي من المكونات التي تزرع ليس فقط في كوريا ولكن أيضا في أي جزء من العالم. ومن خلال التخمير، يمكن إنتاج مواد غذائية وظيفية جديدة يحتاجها الأشخاص الذين يعيشون في تلك الأرض. ومن ناحية أخرى، تقديرا للقيمة الغذائية للكيمتشي، أصدر المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم 23 أغسطس قرارا بتعيين يوم 22 نوفمبر من كل عام ليكون "يوم الكيمتشي في كاليفورنيا". وفي الشهر الماضي، كان هناك مصادقة مجلس الشيوخ في الأرجنتين على تعيين اليوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام، كيوم للكيمتشي. وهاتان الدولتان هما دولتان استقر فيهما المهاجرون الكوريون بالفعل منذ فترة طويلة. ويرجع السبب في إظهار هذين البلدين لمثل هذا الموقف الإيجابي تجاه الكيمتشي هو أنه، جنبا إلى جنب مع الروح الأساسية لاحترام هوية المجتمع الكوري، تم تكوين إجماع على أن الكيمتشي هو طعام يحتضن القيم المشتركة للبشرية، مثل التعاون بين الأسرة والجيران والانسجام بين الطبيعة والبشر.