وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية تحتفل بيوم المزارعين

ⓒ YONHAP News

صادف اليوم يوم المزارعين السادس والعشرين في كوريا. وبهذه المناسبة أقامت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية مراسم تذكارية في مركز سيجونغ للمؤتمرات بالحكومة الكورية تحت شعار "مع الزراعة والقرى الزراعية الدافئة". تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكورية اختارت يوم المزارعين لأول مرة في عام ألف وتسعمائة وستة وتسعين تعبيرا عن الشكر لجهود المزارعين وتعريفا بقيمة الزراعة. وفي مراسم اليوم حضر حوالي مائتين وخمسين شخصا من كبار الشخصيات الحكومية والمزارعين والمستهلكين. للتذكير بالأعمال الشاقة التي يقوم بها المزارعون من أجل إنتاج الحبوب وغيرها من المحاصيل الزراعية طوال أيام السنة. حيث أن هذا اليوم يذكر بأهمية وقيمة الزراعة والمزارعين.