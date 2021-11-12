مركز للأعمال الفنية التي تبرعت بها أسرة رئيس شركة سام سونغ

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من المقرر أن يتم إنشاء مركز فني خاص للاحتفاظ بالأعمال الفنية التي تبرعت بها أسرة رئيس شركة سام سونغ الراحل "لي كون هي" في حي "صونغ هيون" في منطقة جونغ نو وسط العاصمة سيول. وكانت قد أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية أنها قررت إنشاء المركز في حي صونغ هيون حيث أبرمت الوزارة وبلدية سيول اتفاقية عمل أمس لإنشاء المركز الفني بحضور وزير الثقافة "هوانغ هي" وعمدة سيول "او سيه هون". وأوضحت الوزارة أن السبب في اختيار المنطقة يرجع إلى أنها متميزة بسهولة الوصول وتوفر البني التحتية الثقافية والفنية. وأشارت إلى أن الزوار يمكنهم الوصول إليها بسهولة باستخدام وسائل المواصلات العامة ومشيا على الأقدام. وأضافت أنه سيكون من السهل على المركز الجديد الحصول على المساعدات في حفظ وصيانة وعرض معروضاته من قبل القوى العاملة التخصصية في المراكز الفنية القريبة بما في ذلك المركز الوطني للفن الحديث. أيضا المركز سيقع بالقرب من عدد من البنى التحتية الثقافية والسياحية، بما في ذلك قصر "كيونغ بوك" الملكي وقرية بوكتشون 북촌 للبيوت الكورية التقليدية ومنطقة "إين سا دونغ" الأمر الذي سيساهم في استقطاب الكثير من الزوار المحليين والأجانب إلى المركز. ومن المتوقع أن يتم إنشاء المركز على مساحة ثلاثين ألف متر مربع ليحتفظ ويعرض حوالي ثلاثة وعشرين ألفا ومائة وإحدى وثمانين قطعة من التبرعات الفنية. وقالت الوزارة إن عملية إنشاء المركز ستنتهي في عام ألفين وسبعة وعشرين مؤكدة على أنها ستطوره ليصبح معلما ثقافيا وسياحيا مهما في البلاد من خلال تنظيم معارض تتجاوز الحدود بين الشرق والغرب والأزمنة والمجالات.