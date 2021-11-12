تزايد رغبة السفر إلى المناطق الداخلية مع بداية عصر التعايش مع كورونا

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أظهرت نتائج مسح أن ستة من بين كل عشرة كوريين لديهم نية للسفر إلى المناطق الداخلية مع بداية عصر التعايش مع كورونا على مراحل منذ بداية هذا الشهر. وكان قد أصدر معهد كيونغ كي경기 للأبحاث تقريرا بعنوان "السياحة في عصر التعايش مع كورونا" يحتوي على نتائج مسح أجراه على ألف كوري في الشهر الماضي. ووفقا لنتيجة المسح، أعرب اثنان وستون بالمائة من المشاركين عن نية القيام بالسفر إلى المناطق الداخلية في غضون الأشهر الستة بعد التحول إلى عصر التعايش مع كورونا. بينما أعرب ستة وعشرون بالمائة منهم عن نية السفر إلى الخارج في غضون هذه الفترة. وأجاب ثلاثة وسبعون بالمائة منهم بأن لديهم تجربة السفر إلى المناطق الداخلية بعد تفشي الوباء، وقد زادت نسبتهم بحوالي واحد فاصل تسعة مرة بالمقارنة مع تسعة وثلاثين بالمائة في المسح السابق الذي جرى في شهر مايو من العام الماضي. وبلغت نسبة الذين أجابوا بارتفاع احتمال الإصابة بفيروس كورونا بسبب الأنشطة السياحية ستة عشر بالمائة لتنخفض إلى نصف ما كانت عليه في مسح العام الماضي الذي بلغت فيه النسبة ستة وثلاثين بالمائة. مما يُشير الى أن قلق الكوريين من الأنشطة السياحية انخفض قليلا بعد تلقي اللقاحات. وحول الأنشطة السياحية الرئيسية التي سيمارسونها، أجاب سبعة وسبعون بالمائة منهم بالاستراحة بينما أجاب سبعة وسبعون بالمائة منهم بمشاهدة المناظر الطبيعية. واعتمادا على نتيجة المسح طرح المعهد عددا من المقترحات مثل "إرساء قاعدة المعالم السياحية الآمنة من خلال إدارة كثافة المعالم السياحية"، و"إعادة هيكلة صناعة السياحة من خلال الرقمنة" وغيرهما. وقال مسؤول في المعهد إنه ينبغي تحضير البنية التحتية الملائمة للتغيرات الناتجة عن زيادة الطلب على السياحة بعد التطعيمات مشيرا إلى ضرورة تنفيذ نظام جواز سفر اللقاح وغيره.