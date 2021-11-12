المكتبة الوطنية المركزية تحتفل بمرور ستة وسبعين عاما على افتتاحها

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احتفالا بمرور ستة وسبعين عاما على افتتاحها، كشفت المكتبة الوطنية المركزية أمس عن نتائج تحليل البيانات الخاصة بها منذ افتتاحها في عام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين إلى الآن. يذكر أن المكتبة كانت قد افتتحت في حي "سو كونغ 소공" في منطقة جونغ كو 중구 في سيول في الخامس عشر من أكتوبر من عام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين، محتفظة بحوالي مائتين وأربعة وثمانين ألف نسخة من الكتب. ونتيجة لجمع مختلف الكتب والمنشورات الصادرة داخل وخارج البلاد، تجاوز عدد النسخ التي احتفظت بها خمسة ملايين نسخة في عام ألفين وأربعة، وعشرة ملايين نسخة في عام ألفين وخمسة عشر، وثلاثة عشر مليون نسخة في شهر يونيو من هذا العام. منها خمسة ملايين وأربعمائة ألف نسخة في مجال العلوم الإنسانية، وحوالي تسعة ملايين وأربعمائة وأربعين ألف نسخة من الكتب المحلية. ومنذ عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين بدأت المكتبة في بناء قاعدة بيانات خاصة بها، حيث احتفظت بحوالي ستة عشر مليونا وسبعمائة وثمانين قطعة من المعلومات على الإنترنت في شهر يونيو الماضي. ونتيجة لتحليل عدد زوار المكتبة خلال العشر سنوات الأخيرة، اتضح أن حوالي ثمانمائة ألف زائر في المتوسط زاروا المكتبة سنويا. كما قامت المكتبة بتحليل الكلمات الرئيسية باستخدام سبعمائة وتسع وستين مقالة صحفية نشرت حولها منذ عام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين حتى عام ألفين وعشرين. وفي فترتها الأولى من عام 1948 إلى عام 1987 ظهر عدد من الكلمات الرئيسية المتعلقة بوظائف المكتبة الكلاسيكية مثل "الكتب القديمة وقوائم الكتب ومجموعات الكتب" بينما ظهر في الفترة الثانية من عام 1988 إلى عام 2005 عدد من الكلمات الرئيسية التي تعكس توسع البنية التحتية للمكتبة في عصر المعلومات مثل "المكتبة الإلكترونية والكمبيوتر والبحث والإنترنت". وفي الفترة الثالثة من عام 2006 إلى عام 2015 ظهر العديد من الكلمات الرئيسية المتعلقة بمحتويات المكتبة والفعاليات الخاصة للعلوم الإنسانية مثل "كرتون الويب والمكتبة الرقمية والعلوم الإنسانية على الشوارع". أما الفترة الأخيرة من عام 2016 إلى عام 2020 فقد ظهرت كلمات رئيسية مثل "التباعد الاجتماعي والتشغيل والتوقف"، الأمر الذي يشير إلى الاهتمام بحالة تشغيل المكتبة بسبب جائحة كورونا غير المسبوقة.