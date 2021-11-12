جيل الشباب من الموظفين الكوريين لا يحبون عشاءات العمل الجماعية

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مؤخرا، نُشرت مقالة بعنوان "حضور عشاء عمل جماعي ترحيبا بالموظف الغائب" على أحد المجتمعات عبر الإنترنت. واستهلها الكاتب بالقول إن موظفا جديدا انضم إلى إدارته في الشركة، مشيرا إلى أن إقامة الحفلات للترحيب بالموطفين الجدد من تقاليد شركته. وأضاف أن مدير عام الشركة أعلن في النهار عن تنظيم عشاء عمل جماعي ترحيبا بالموظف الجديد، ولكن حدثت مفاجأة في وقت الغداء ذلك اليوم، حيث أعرب الموظف الجديد عن نيته عدم الحضور. وقال ذلك الموظف الجديد إنه لا يفهم لماذا يحضر الجميع عشاءات العمل الجماعية في هذا العصر، حيث يجب حضور الراغبين فيها فقط. وحاول المدير العام إقناعه بأهمية حضوره لأنه بطل العشاء، كما يمكنه أكل اللحم فقط إذا لم يرد شرب الخمر. لكن الموظف الجديد رد عليه قائلا إنه يحب الخمر لكنه يكره مناسبات عشاء العمل الجماعي. وأضاف أنه لا يريد استهلاك الوقت في مثل تلك المناسبات. وبعد أن سمع المدير العام كلام الموظف الجديد، قال له إنه يستطيع الرجوع إلى بيته بعد إتمام عمله حتى وقت الدوام الأصلي الذي ينتهي في الساعة الثامنة مساء. وردا عليه سأل الموظف الجديد قائلا إن الكل يخرجون من المكتب في الساعة الخامسة لحضور عشاء العمل الجماعي فلماذا يقوم بعمله حتى نهاية وقت الدوام وهو يبقى بمفرده في المكتب وقال إنه سيخرج من المكتب في نفس الوقت أي في الساعة الخامسة ولكنه لن يحضر عشاء العمل الجماعي. واختتم الكاتب مقالته قائلا إن المسألة كان عليه التعامل معها لكنه لم يجد إجابة وأن عشاء العمل الجماعي قد نُظم كما كان حسب الخطة. وتشير هذه المقالة تشير بوضوح إلى اختلاف طرق الأفكار بين الأجيال. حيث أن الكثير من الموظفين الكوريين القدماء كانوا يحبون تنظيم وحضور عشاءات العمل الجماعية في الشركات لكن الجيل الجديد لا يحب ذلك كثيرا. وخاصة اعتاد الجيل الجديد من الموظفين على الحياة دون عشاءات العمل الجماعية في المساء في ظل تنفيذ نظام التباعد الاجتماعي لمدة حوالي عامين. ولهذا فمن المتوقع أن يستمر اختلاف الآراء حول عشاءات العمل الجماعية في المستقبل أيضا.