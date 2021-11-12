أزمة النقص في محلول اليوريا المائي في كوريا الجنوبية

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تعاني كوريا الجنوبية حاليا من نقص حاد في إمدادات محلول اليوريا المائي المستخدم في مركبات الديزل لتقليل انبعاثات الغازات الملوثة، وذلك بسبب القيود التي تفرضها الصين على صادراتها.

ومن المرجح أن تؤدي أزمة النقص في محلول اليوريا المائي إلى تعرض كوريا لمشاكل لوجستية، مما سيؤثر تأثيرا سلبيا على الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك الإنتاج والاستهلاك والأسعار.

لكن لحسن الحظ، تبين أن الحكومة الصينية ستتخذ الإجراءات اللازمة لتصدير 18 ألفا و700 طن من اليوريا كانت الشركات الكورية قد وقعت صفقات لاستيرادها، وهو ما يثير الاهتمام حول ما إذا كان هذا سوف يساعد في حل جزء من أزمة النقص في محلول اليوريا المائي في كوريا.

وقد بدأت الحكومة الصينية في تعزيز إجراءات الفحص على 29 من المواد الخام المستخدمة في إنتاج الأسمدة الكيميائية، بما في ذلك اليوريا، وفرضت قيودا على تصدير اليوريا اعتبارا من يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي، مما تسبب في تعرض كوريا الجنوبية لمشكلة النقص في محلول اليوريا المائي.

ويرجع السبب في قرار الصين بفرض قيود على تصدير اليوريا إلى تراجع حجم إنتاجها من تلك المادة نتيجة لانخفاض حجم استيرادها من الفحم من أستراليا.

يشار إلى أن الحكومة الصينية تنتهج سياسات لتقليل استخدام الفحم لتحقيق الحياد الكربوني قبيل انعقاد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في بكين العام القادم.

إلى جانب هذا، علقت الصين استيراد الفحم من أستراليا بسبب النزاعات التجارية القائمة بينهما، وهو ما تسبب في معاناتها من نقص في الكهرباء.

ويمكن إنتاج محلول اليوريا المائي بطريقة بسيطة من خلال خلط مادة اليوريا عالية النقاء مع المياه النقية بدون أي إضافات أخرى. لكن السبب في المشكلة التي تتعرض لها كوريا الجنوبية في نقص محلول اليوريا يرجع إلى نقص مادة اليوريا.

وطبقا لما ذكرته وزارة الصناعة والتجارة والطاقة، بلغت حصة الصين من إجمالي حجم استيراد كوريا الجنوبية من اليوريا 97.6% على أساس نهاية شهر سبتمبر الماضي.

ولذلك، يمكن القول إن السبب الرئيسي لأزمة محلول اليوريا المائي في كوريا الجنوبية يرجع إلى القيود التي تفرضها الصين على تصدير تلك المادة.

ويجب على المركبات التي تعمل بوقود الديزل، بما في ذلك الشاحنات والحافلات، أن تضيف محلول اليوريا المائي لتلبية متطلبات معايير الانبعاثات الدولية.

ويبلغ عدد الشاحنات العاملة بوقود ديزل في كوريا الجنوبية حوالي 3.3 مليون شاحنة، 60% منها تحتاج إلى إضافة محلول اليوريا المائي. ويبلغ عدد الحافلات التي تحتاج لمحلول اليوريا المائي حوالي 20 ألفا من بين 50 ألف حافلة في أرجاء البلاد.

وفي هذا السياق، سيتسبب النقص في محلول اليوريا المائي في تعليق سير الشاحنات والحافلات، مما سيؤدي إلى تعرض كوريا لأزمة في اللوجستيات والمواصلات العامة.

وعلى وجه الخصوص، فإن تعليق سير الشاحنات سيؤثر سلبا على الصناعات التحويلية، بما في ذلك الحديد والصلب والإسمنت والسيارات، بالإضافة إلى صناعات الخدمات، مثل المطاعم والفنادق وتجارة الجملة والتجزئة.

ولا تزال تأثيرات النقص في محلول اليوريا المائي على الاقتصاد الكوري محدودة، لكن المراقبين يحذرون من أن تداعيات النقص ستكون أخطر مما يتوقع إذا تم استنفاد المخزون المتبقي.