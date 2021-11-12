زيادة تكلفة صنع الكميتشي في المنازل بسبب تغير اتجاه الاستهلاك

ⓒ Getty Images Bank

الكيمتشي لا يزال طبقا أساسيا على موائد الكوريين. ومع ذلك، تغير اتجاه استهلاك الكيمتشي، وأصبح المزيد من الناس يشترونه جاهزا من المتاجر دون صنعه في البيوت. ووفقا لدراسة أجرتها شركة توزيع الأغذية السمكية الزراعية الكورية الشهر الماضي، توقعت أنه إذا قامت عائلة مكونة من أربعة أفراد بصنع كيمتشي بـ20 حبة من الملفوف هذا العام، فمن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية إلى 264 ألف وون. بينما سعر الكيمتشي الجاهز من المتاجر يقل بحوالي 5 آلاف وون مقارنة بتكلفة صنعه في المنزل. وهذا العام، انخفضت أسعار الملفوف الصيني والفجل بنسبة 30~40% عن العام الماضي، ومع ذلك، ارتفعت أسعار المكونات الضرورية من التوابل مثل الثوم والملح بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة التكلفة الإجمالية لصنع الكيمتشي. علاوة على ذلك، مع انخفاض درجة الحرارة بشكل حاد مؤخرا، بدأت شحنات الملفوف الصيني والفجل في الانخفاض، ولذا من المتوقع أن تزداد تكلفة صنع الكيمتشي أكثر.

الجدير بالذكر أن عدد الأسر الصغيرة مثل الأسر المكونة من شخص واحد والأسر النووية قد زاد إلى أكثر من نصف إجمالي عدد السكان، حيث إن ثقافة كيم جانغ في كوريا آخذة في التغير. وعلى وجه الخصوص، جيل الشباب الذي يميل إلى تفضيل المأكولات المعبأ لأنهم مشغولون بالعمل أو يعيشون بمفردهم. ووفقا لمسح أجراه المعهد الكوري للبحوث الاقتصادية الريفية على 600 أسرة في جميع أنحاء البلاد العام الماضي، قال 62% من الأسر إنهم سيصنعون الكيمتشي بأنفسهم هذا العام. بينما زادت نسبة مشتريات الكيمتشي الجاهزة من المتاجر عاما بعد عام من حوالي 8% في عام 2015 إلى 23% في العام الماضي. وفي الوقت نفسه، مع استمرار زيادة الطلب على الكيمتشي المعبأ، ظهرت أيضا منتجات استراتيجية مصممة خصيصا للمستهلكين من قبل شركات الكيمتشي. مثلا بدأت شركة "ديه سانغ" للمواد الغذائية الكورية في بيع مجموعة من منتجات الكيمتشي للأسر المكونة من شخص أو شخصين. وهو عبارة عن عبوة يمكن لأي شخص من خلالها صنع الكيمتشي وتناوله بسهولة لأنه يحتوي على جميع المكونات اللازمة من التوابل، مثل الملفوف الصيني المملح والفجل والثوم والبصل ومسحوق الفلفل الأحمر. وبالإضافة إلى ذلك، تبيع المتاجر الصغيرة التي غالبا ما تستخدمها الأسر المكونة من شخص أو شخصين أكثر من 10 منتجات كيمتشي مختلفة تنتجها فنادق وشركات محلية شهيرة من خلال طريقة الطلب المسبق.