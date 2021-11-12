تغير نمط الحياة اليومية بعد تطبيق نظام التعايش مع كورونا

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يمر اليوم 15 يوما منذ أن أدخلت الحكومة الكورية نظام "التعايش مع كورونا". ومقارنة بالشهر الماضي، تغيرت العديد من جوانب الحياة اليومية. فقد أصبح من الصعب الحصول على مقعد في المطاعم الشهيرة دون حجوزات مسبقة، كما أن الشوارع التي كانت فارغة ليلا من الناس بسبب القيود على ساعات العمل، صارت مفعمة بالحيوية حتى وقت متأخر من الليل. أيضا فإن طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، الذين اضطروا إلى مقابلة معلميهم وأصدقائهم عبر الإنترنت ثلاثة أيام في الأسبوع، سيبدؤون أيضا في الذهاب إلى المدارس بشكل تام في 22 نوفمبر. ومع ذلك، هناك الكثير من الأشخاص الذين يشعرون بالتوتر بسبب التغيير المفاجئ في الحياة اليومية. ويشكو بعض العاملين في المكاتب العائدين إلى شركاتهم بعد أن ظلوا يعملون في المنزل، من الخلافات مع رؤسائهم والتعب الناتج عن التنقل من وإلى المكتب. كما قال أولئك الذين عانوا من العنف المدرسي أو مشاكل التكيف مع العمل، "كنت في الواقع أكثر سعادة عندما كانت هناك قيود التباعد الاجتماعي". في الواقع، انخفضت التقارير عن العنف الجسدي في المدارس بشكل ملحوظ لفترة من الوقت. فوفقا لمسح أجرته وزارة التعليم الكورية حول "وضع العنف المدرسي في عام 2020"، سجّلت نسبة الطلاب الذين أجابوا بأنهم تعرّضوا للعنف المدرسي الأقل منذ 3 أعوام. والسبب هو أن كلا من الجناة والضحايا كان لديهم أيام أقل للذهاب إلى المدرسة. ومع ذلك، حتى أولئك الذين لم يواجهوا صعوبات في حياتهم اليومية قالوا إنه "من المتعب أن نعود فجأة إلى روتين ما قبل كورونا". ومن ناحية أخرى، هناك إحصائيات تفيد بأن غالبية العاملين في المكاتب رحبوا بحظر التجوال الليلي على المقاهي والمطاعم. ووفقا لنتائج الاستطلاع المتعلق بحظر التجول الذي أصدرته منصة البحث عن الوظائف "سارام إين"، قال 48.1% من بين 1449 شخصا شاركوا في الاستطلاع إنهم "راضون عن سياسة الحكومة للتباعد الاجتماعي". والسبب هو اختفاء ثقافة الشرب في مكان العمل وليس الوقاية من فيروس كورونا. وفي حالة بعض العاملات في المكاتب، فقد قلن إنهن يشعرن بالتوتر بسبب الاضطرار إلى وضع الماكياج مرة أخرى، وهو ما لم يكن يتوجب عليهن فعله منذ فترة.