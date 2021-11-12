تضارب الآراء بشأن إلغاء استراحة وقت الغداء للموظفين العموميين

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مع انتشار نظام استراحة الغداء الرامي إلى توفير وقت للغداء للموظفين العموميين يزداد الجول بين فئتي المؤيدين والمعارضين. وتدعي فئة المؤيدين أن استراحة الغداء من الحقوق المشروعة للموظفين العموميين بينما تشير فئة المعارضين إلى احتمال مضايقة المواطنين. ووفقا للاتحاد الوطني للحكومات المحلية، من المقرر أن تطبق عشر إدارات في مدينة بوسان نظام استراحة الغداء بالتتابع بدءا من شهر يناير من العام القادم. وقد أعربت جمعية رؤساء الإدارات بالمدينة في اجتماع عقد يوم الخميس الماضي عن نيتها لبذل جهود لتنفيذ نظام استراحة الغداء للموظفين العموميين. فوفقا للوائح الخدمة المدنية، يتم ضمان وقت الغداء للموظفين العموميين قانونيا من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الواحدة ظهرا. وبدأت نقابات العمل للموظفين العموميين في التأكيد على حقوق الصحة والرفاهية للموظفين العموميين من خلال تنفيذ نظام استراحة الغداء الذي يتوقف فيه تشغيل الجهات الحكومية بما في ذلك مراكز خدمة المواطنين ومكاتب الإدارات، الأمر الذي أدى إلى انتشار هذه الحركة إلى مختلف أنحاء البلاد. كما عقدت نقابة الموظفين العموميين في مدينة تشانغ وان 창원 مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء الماضي أشارت فيه إلى أنهم محرومون من حق الاستراحة المشروع قانونيا بحجة عدم مضايقة المواطنين. وطلبت النقابة بتنفيذ نظام استراحة الغداء على جميع الموظفين العموميين في 18 منطقة ومدينة في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ بدءا من العام القادم. يُشار إلى أن إدارات المناطق في مدينة اولسان تدرس تطبيق النظام تلبية لمطالب نقابة الموظفين العمومين فيها. وتخطط لتهيئة الظروف الضرورية بما فيها زيادة أجهزة الإصدار الآلية بدلا من تطبيق النظام الفوري خوفا من مضايقة المواطنين. وإذا دخل نظام استراحة الغداء حيز التنفيذ، فسوف يحدث بالتأكيد ارتباك ومضايقة لدى المواطنين. ولهذا فإن إدارات المناطق التي ستنفذ النظام تخطط لإرشاد المواطنين للعمل بواسطة آلات الخدمة المدنية الأوتوماتيكية أو عبر الإنترنت. ومع ذلك لا يمكن التعامل مع الأعمال الرئيسية والمعقدة بما في ذلك إصدار جوازات السفر والتقدم بطلب للحصول على الحق في ضمان سبل العيش الأساسية باستخدام آلات الإصدار أو عبر الإنترنت. لذلك على المواطنين الانتظار حتى انتهاء وقت الغداء. وخاصة بالنسبة لكبار السن الذين لا يجيدون استخدام الأجهزة الإلكترونية، حيث إنهم سيواجهون إزعاجا كبيرا. وقد تم تنفيذ نظام استراحة الغداء للموظفين العموميين في منطقة "كو صونغ 고성" في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ في شهر فبراير من عام ألفين وسبعة عشر، لتصبح أول منطقة محلية في هذا المجال. وبعد ذلك نفذت بعض إدارت المناطق والمدن المحلية هذا النظام. فمثلا، بدأت خمس إدارات مناطق في مدينة كوانغ جو في تنفيذ النظام منذ شهر يوليو الماضي. وفي بداية النظام كان هناك بعض الارتباكات إلا أنه أصبح مستقرا الآن بعد مرور أربعة أشهر. وقال مسؤول في إدارة منطقة "نام" في مدينة كوانغ جو إن عددا من الموظفين زاروا مكتب الإدارة واصطفوا لفترة طويلة من أجل القيام بأمورهم المدنية باستخدام وقت الغداء في شركاتهم في بداية تنفيذ النظام. وأضاف أن المكتب لا يتلقى أي شكاوى حول الإزعاج بعد أن تعرفوا على حقيقة إغلاق المكتب في وقت الغداء. لكن بلدية كوانغ جو لم تدخل نظام استراحة الغداء رغم طلب نقابة عمالها. وقال عمدة كوانغ جو "لي يونغ صوب 이용섭 " إن الموظفين العموميين هم خدم المواطنين رغم تغير الأزمنة. وأكد على أنه لا مشكلة إذا تعرض موظف عمومي لقدر قليل من المضايقة والصعوبة من أجل راحة المواطنين، حيث إن هذا هو دور الموظف العمومي.