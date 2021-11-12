طفل يتبرع بمدخراته لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن

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لفتت الانتباه مؤخرا قصة تلميذ في المرحلة الابتدائية اشترى كمية كبيرة من البيض تبلغ قيمتها خمسمائة ألف وون، أي حوالي أربعمائة وعشرين دولارا. ونُشرت مقالة بعنوان "تلميذ ابتدائي اشترى بيضا بقيمة خمسمائة ألف وون"، على بعض المجتمعات على الإنترنت يوم السبت الماضي. وقالت المقالة إن التلميذ "يوك جي سُنغ 육지승" في الصف الثالث في مدرسة "ويه كوان 왜관" في منطقة تشيل كوك 칠곡 في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، ظل يوفر مصروفه اليومي لمدة ثلاثة أعوام من أجل شراء جهاز لألعاب الكمبيوتر. وعندما فتح صندوقه للادخار في شهر مايو الماضي وجد فيه خمسمائة ألف وون، لكنه غير رأيه عندما تذكر بعض الفقراء الذين كان قد التقى بهم خلال أعمال تطوعية كان يمارسها مع أبيه في الأوقات العادية. ورغم أنه تعرض لإغراء لشراء جهاز الألعاب الكمبيوترية إلا أنه اشترى البيض بماله اعتقادا منه بأن البيض سيساعد على الحفاظ على صحة أولئك الفقراء، وبالتالي قام بتسليمه إليهم بمناسبة يوم الآباء الذي صادف الثامن من شهر مايو الماضي. ومعبرا عن إعجابه بهذا العمل الخيري، أهدى إليه "لي كيونغ كوك 이경국" الموظف في إدارة منطقة "تشيل كوك" جهاز الألعاب الكمبيوترية الذي كان يريد شراءه. وردا على ذلك زار التلميذ الموظف ليعبر له عن شكره، ووعده بتوفير مبلغ آخر من المال يساوى سعر الجهاز من أجل التبرع بالبيض إلى المحتاجين أيضا. وتنفيذ لوعده تبرع التلميذ بكمية من البيض لمركز ذوي الإعاقة في منطقة تشيل كوك باسم الموظف في الثامن من هذا الشهر. وقال الموظف إنه لم يتوقع وفاء التلميذ بوعده، وتمنى أن يؤدي عمله لزيادة الاهتمام بدعم كبار السن المقيمين بمفردهم أو ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الفئة المهشمة.