رشا كو ييه جين: أهلا بكم في على متن طائرتنا!

الآنسة/ "كو ييه جين"، واسمها العربي "رشا"، ظلت تعمل كمضيفة طيران في شركة طيران الخليج التابعة لمملكة البحرين، قبل جائحة كورونا، وهي الآن تقوم بتدريس اللغة العربية للمبتدئين الكوريين، وقد تعلمت اللغة العربية في الجامعة، كما درست في تونس ومصر، وتقول إنها تحب الطعام العربي كثيرا خاصة الشاورما.

تقول رشا أيضا إن العمل كمضيفة طيران كان صعبا جدا في البداية، لكنها كانت أصلا تحب ركوب الطائرات، وكانت متحمسة جدا للعمل في هذا المجال، لأنها عندما كانت صغيرة كانت تحب السفر كثيرا وتحب الالتقاء بالناس من مختلف الجنسيات، وظلت تحلم بأن تكون مضيفة طيران. وتقدم رشا خلال المقابلة إذاعة داخلية ترحيبا بالركاب في طائرة، باللغة العربية.









وتحكي رشا عن لحظات لا تنسى خلال عملها كمضيفة طيران، من بينها أنه تم فجأة إغلاق الحدود خلال زيارتها في رحلة إلى مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية، وظلت محتجزة في أحد الفنادق لمدة أسبوعين. كما تتحدث عن التمييز العنصري ضدها بعد انتشار فيروس كورونا، وعن حياتها في البحرين التي أحبتها كثيرا.

وتشرح "كو ييه جين" عن قناتها المشتركة على يوتيوب مع الزميل "محمد صمادي"، بعنوان "كو مادي"، حيث يقدمان فيها معا بعض المحتويات الكورية والعربية، بالإضافة إلى تقليد بعض المشاهد الكوميدية.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



