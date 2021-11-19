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من المقرر أن تنظم سلطات المنطقة الحرة بمطار دبي جلسة شرح حول البيئة الاستثمارية في المنطقة الحرة بمطار دبي يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري في سيول، بالاشتراك مع غرفة التجارة والصناعة الكورية.

وسوف يفتتح سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سيول "عبد الله سيف النعيمي" هذه الجلسة، ويلقى رئيس قسم التسويق والاتصال المؤسسي في سلطات المنطقة الحرة بمطار دبي "عبد العزيز الحمادي" كلمة تهنئة.

وستقدم مسؤولة السلطات لشؤون كوريا الجنوبية "هونغ يوه جين" معلومات شاملة عن المنطقة الحرة بمطار دبي التي تعد بوابة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبدوره، سيقوم مدير مركز تجارة الحلال والتسويق "توماس غيريرو" بتقديم شرح حول الدور الذي تلعبه دبي كمنطقة محورية لتجارة الحلال العالمية.

أما الدكتور "جونغ جين هان" الباحث في معهد أبحاث دول الخليج العربي التابع لجامعة "دان كوك" الكورية فسوف يتناول أوضاع سوق الحلال في دول مجلس الخليج العربي والاستراتيجية الخاصة بالتقدم لتلك السوق.

الجدير بالذكر أن سلطات المنطقة الحرة بمطار دبي قد تأسست في عام 1996، وتعتبر مركز أعمال ديناميكيا يقع في أكثر المناطق الحيوية للتجارة العالمية.

ونظرا لموقعها المتميز القريب من أكثر الممرات الدولية نشاطا في العالم، تشكل سلطات المنطقة الحرة بمطار دبي البوابة الأمثل لدخول سوق منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن كونها حلقة وصل بين كل من أوربا وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى.