سلطنة عمان تحتفل بالعيد الوطني الحادي والخمسين

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احتفلت سلطنة عُمان أمس الاثنين بعيدها الوطني الحادي والخمسين للنهضة. وبهذه المناسبة، تسلح الشعب العماني من جديد بالإرادة والعزيمة والثبات للمحافظة على مكتسبات ومنجزات النهضة المتجددة.

وقدم ولاءه لصاحب الجلالة السلطان "هيثم بن طارق" الذي أكد منذ توليه مقاليد الحكم يوم 11 يناير من العام الماضي على سعيه لرفعة بلاده وإعلاء شأنها والارتقاء بها.

نبيلة: ويعتبر العيد الوطني في سلطنة عمان واحدا من الأيام المتميزة التي ينتظرها العمانيون، نظرا لما يتم إقامته من احتفالات في هذا اليوم سواء على المستوى الرسمي الحكومي أو على المستوى الشعبي.

وترجع ذكرى الاحتفال بهذه المناسبة ليوم الميلاد الخاص بالسلطان الراحل "قابوس بن سعيد" فضلا عن قيامه بحكم السلطنة خلال الفترة من الثالث والعشرين من يوليو من عام 1970 وحتى العاشر من يناير من عام 2020.

وتقديرا للإنجازات التي حققها السلطان "قابوس بن سعيد" طوال فترة حكمه، يحرص العمانيون على الاحتفال بهذا اليوم لأنه يمثل لهم ذكرى غالية داخل قلوبهم، ويعربون فيه عن حبهم للوطن وإخلاصهم الدائم له.

وبهذه المناسبة، نقدم تهانيها القلبية لجميع أبناء سلطنة عمان. وكل عام وأنتم بخير.