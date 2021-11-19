إقامة مهرجان للمواد الغذائية الكورية في البحرين

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أقيمت فعاليات ترويجية للمواد الغذائية الكورية في "لولو هايبر ماركت" في مملكة البحرين خلال الفترة من الحادي عشر وحتى السابع عشر من نوفمبر الجاري، وافتتح المهرجان السفير الكوري لدى المنامة "جونغ هيه كوان".

وحضر الفعليات عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وكبار الشخصيات وعشاق الطعام الكوري.

وتم خلالها عرض وبيع أنواع مختلفة من المواد الغذائية الكورية المستوردة، منها الكيمتشي والراميون ورقائق الأعشاب البحرية "كيم" ومزيج الفطائر الحلوة والصلصات، في محلات "لولو هايبر ماركت" في مجمع الدانة، ومجمع الجُفير، ومجمع أتريوم.

واستفاد زوار الفعاليات من خصم بنسبة 30% على شكل قسائم تسوق على جميع مشتريات المواد الغذائية الكورية التي تزيد عن 4 دنانير بحرينية.

وضمن الفعاليات الترويجية، تم تقديم عينات من الأطعمة الكورية للزائرين لتجربتها، وتنظيم عروض ثقافية، بما في ذلك عروض للموسيقى التقليدية الكورية والألعاب التي ظهرت في الدراما الكورية "لعبة الحبار".

وقال السفير الكوري "جونغ" إن هذه الفعاليات تعد جزءا من جهود السفارة الكورية لدى البحرين لمشاركة معالم كوريا الثقافية مع البحرين، معربا عن أمله في أن تتيح هذه الفعاليات فرصة للجمهور البحريني للتعرف على أفضل المأكولات الكورية.

ومن جانبه قال مدير مجموعة "لولو" إن عام 2021 يصادف الذكرى السنوية الخامسة والأربعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والبحرين، معربا عن سعادته لعرض الأطعمة الكورية للمتسوقين في البحرين.