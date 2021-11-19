كوريا الحادية والثلاثون عالميا من حيث معدلات توظيف الشباب

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طبقا لتقرير صادر عن المعهد الكوري للأبحاث الاقتصادية التابع لرابطة رجال الأعمال، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الحادية والثلاثين من بين 37 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث معدلات توظيف الشباب ذوي الشهادات العلمية الأعلى من درجة البكالوريوس.

وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى عدم التوافق بين التخصصات والوظائف، والنمو البطيء لوظائف ذوي التعليم العالي، والتغيرات في الهيكل الصناعي، والجمود في سوق العمل.

وأشار التقرير الذي تم إعداده من خلال تحليل معدلات اكتمال التعليم العالي لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عاما و34 عاما في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعدلات توظيفهم، إلى أن معدلات توظيف ذوي التعليم العالي في كوريا الجنوبية بلغت 75.2%، فيما بلغت المعدلات في بريطانيا 90.6%، وفي ألمانيا 88.4%، وفي اليابان 87.8%.

كما أشار التقرير إلى أن معدلات غير النشطين اقتصاديا من بين الشباب ذوي التعليم العالي بلغت 20.3%، لتحتل بذلك كوريا الجنوبية المرتبة الثالثة من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي الواقع، فإن 3 من بين كل 10 شباب كوريين من خريجي الجامعات يبحثون عن وظائف، وأن 2 من بين كل 10 منهم يستريحون دون عمل، وذلك حسب إحصاءات العام الماضي.

وبلغت معدلات البطالة الرسمية بين الشباب في العشرينيات من العمر 25.4% في النصف الأول من هذا العام، بينما بلغت المعدلات في الثلاثينيات من العمر 11.7%، والأربعينيات و9.8%.

والسبب الأكبر في زيادة معدلات البطالة بين الشباب خريجي الجامعات هو عدم التوافق بين التخصصات والوظائف.

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغت معدلات عدم التوافق بين التخصصات والوظائف في كوريا الجنوبية 50%، لتحتل بذلك المركز الأول من بين الدول الأعضاء في المنظمة.

كما أشار تقرير آخر صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية هذا العام إلى أن معدلات عدم التوافق بين التخصصات والوظائف في كوريا الجنوبية تبلغ 52.3%.

ويرجع السبب في عدم التوافق إلى القيود المفروضة على حصص الجامعات، مع تجاهل خصائص الأقسام التي تتناسب مع العصر الحالي المتمثل في الثورة الصناعية الرابعة.

كما يرجع السبب إلى أن وتيرة نمو الوظائف بين الشباب ذوي التعليم العالي لا تواكب وتيرة نمو عدد خريجي الجامعات.

وفي الواقع، بلغ متوسط معدل زيادة عدد خريجي الجامعات خلال عامي 2013 و2020 ما يصل إلى 3% سنويا، فيما زاد عدد الوظائف الجديدة لهم بنسبة 1.3% سنويا فقط خلال الفترة نفسها.

بالإضافة إلى ذلك، شهد عدد الوظائف انخفاضا بسبب التغيرات في الهيكل الصناعي، مثل الميكنة والحوسبة، حيث انخفض مؤشر تحفيز التوظيف لجميع الصناعات في البلاد من 13.8 شخص في عام 2010 إلى 10.1 شخص في عام 2019.

وادعت رابطة رجال الأعمال أن الجمود في هيكل سوق العمل يعيق توظيف الشباب، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة السابعة والتسعين من بين 141 دولة حول العالم من حيث تنافسية سوق العمل حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي.