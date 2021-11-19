اختيار شخصية كورية في برنامج أطفال أمريكي للحد من التمييز العنصري

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من المقرر أن تظهر شخصيات الدمى الآسيوية لأول مرة في برنامج الأطفال الأطول عمرا في أمريكا، "شارع سمسم"، والذي تم بثه لأول مرة في عام 1969. يُشار إلى أن شارع سمسم هو مسلسل تلفزيوني أمريكي تعليمي للأطفال، وهو برنامج رائد يهدف للارتقاء بالمستوى التعليمي للأطفال، ويجمع بين الترفيه والتعليم على حد سواء.

ومن المتوقع أن تكون الشخصية الرئيسية في البرنامج هي "جي يونغ" البالغة من العمر 7 سنوات، وهي أمريكية كورية. وأوضح فريق الإنتاج أن السبب وراء ظهور "جي يونغ" كشخصية رئيسية هو رغبتهم في تعليم الأطفال منذ سن مبكرة أن "التمييز ضد الملونين أمر خاطئ". كما قال الفريق إنهم سيتحدثون عن العنصرية من خلال "تمير"، وهو صبي أسود يبلغ من العمر 8 سنوات سيظهر مع جي يونغ. يذكر أن جي يونغ البالغة من العمر 7 سنوات، والتي ستظهر في البرنامج لأول مرة يوم 25، هي فتاة أمريكية كورية ذات هوية واضحة. وتم إنشاء هاتين الشخصيتين مع مراعاة الزيادة الأخيرة في جرائم الكراهية ضد الملونين والأمريكيين الآسيويين في الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن شارع سمسم يُعرف بتقديم ممثلين وشخصيات من أعراق وخلفيات مختلفة لتثقيف الأطفال حول التنوع الثقافي. كما يحاول شارع سمسم، الذي يمتد عمره إلى 52 عاما كبرنامج تعليمي للأطفال، غرس قيمة التنوع في الأطفال من خلال تقديم شخصيات سوداء ومن أصول لاتينية من الأيام الأولى للبث. كما كانت هناك محاولات عديدة لشرح موضوعات حساسة من منظور الأطفال. وسوف تلعب كاثلين كيم، وهي أمريكية كورية تبلغ من العمر 41 عاما، دور جي يونغ. وقالت: "أتذكر كيف كان حادث إطلاق النار في أتلانتا مرعبا ومخيفا. أتمنى أن أساعد في تعليم الأطفال ما هي العنصرية، وأن أعلمهم أن يتعرفوا عليها ويتحدثوا ضدها".

تجدر الإشارة إلى أن جرائم الكراهية ضد الآسيويين تحدث أكثر من ذي قبل بسبب فيروس كورونا. لذلك فأن ظهور هذه الشخصيات الآسيوية وحده لن يحل مشكلة العنصرية على الفور، ولكن من الضروري توعية الناس منذ سن مبكرة بأن العنصرية ليست صحيحة.