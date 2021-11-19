عرض زي مدرسي مستوحى من هانبوك في متحف فيكتوريا في إنغلترا

ⓒ Ministry of Culture, Sports and Tourism

سيُعرض الزي المدرسي المستوحى من الملابس الكورية التقليدية أي "هانبوك" في متحف فيكتوريا وألبرت في إنجلترا، وهو أكبر متحف لفنون التزيين في العالم. وسلّمت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية نسخة من الزي المدرسي المستوحى من الهانبوك وخطاب تبرع إلى "روزالي كيم"، أمين المتحف للمعرض الكوري، في مركز ترويج الهانبوك. وسوف يقيم المتحف معرضا خاصا بموضوع الموجة الكورية "هالليو" لأول مرة من سبتمبر 2022 إلى يونيو 2023. وجاء ذلك للتعريف بتحول هالليو لتصبح ظاهرة عالمية، مع التركيز على الثقافة الشعبية الكورية مثل الكيبوب والأفلام والدراما. وفي المعرض الخاص، سيتم عرض الزي المدرسي المستوحى من الهانبوك الذي تبرعت به كوريا، والهانبوك الذي يرتديه نجوم الكيبوب، والهانبوك على الطراز التقليدي.

الجدير بالذكر أن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومركز ترويج الهانبوك يعملان على تطوير وتوزيع الزي المدرسي المستوحى من الهانبوك منذ عام 2019 لنشر ثقافة ارتداء الهانبوك في الحياة اليومية. وتم تطوير إجمالي 81 تصميما حتى الآن، ومن المتوقع توزيعها على 34 مدرسة العام القادم. في غضون ذلك، قال مسؤول في وزارة الثقافة والرياضة والسياحة: "سنتعاون مع المتحف للترويج لجمال الهانبوك من خلال تقديم أنواع مختلفة من الهانبوك في هذا المعرض. في هذا السياق، فإن الاهتمام العالمي بالهانبوك آخذ في الازدياد مع ارتداء نجوم الكيبوب مؤخرا الهانبوك. على أمل أنه من خلال هذا المعرض الخاص للهانبوك، أن يشعر المزيد من الناس حول العالم بجمال الهانبوك والاستمتاع بارتدائه معا.