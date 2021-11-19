استعدادات لانطلاق مهرجان منطقة باجو للكتاب وجها لوجه

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من المتوقع أن يقام مهرجان "باجو بوك سوري 파주북소리" للكتب لعام ألفين وواحد وعشرين خلال الفترة ما بين التاسع عشر والحادي والعشرين من هذا الشهر في المركز الآسيوي لثقافة النشر والمعلومات بمقاطعة كيونغ كي. يشار إلى أن المهرجان حظي بتجاوب كبير من الخامس عشر إلى السابع عشر من هذا الشهر من خلال تقديم مختلف العروض بواسطة البث المباشر عبر الإنترنت. وشعار هذا المهرجان المقام وجها لوجه وخارج الشبكة هو "تجاوز الحبل" الذي يشير إلى الانسجام وطفرة جديدة نحو الأمام من خلال استعادة العلاقات بين الناس التي كانت قد انقطعت بسبب كورونا. ويضم هذا المهرجان عددا من الفعاليات الثقافية بما في ذلك تجربة فن الكتب وتوقيع عدد من الأدباء المشاهير والمشاركة في صنع ورقة واحدة من كتب التصوير وتبادل الرسائل مع الكتاب. كما سيقام بعض المعارض الممتعة والطريفة مثل معرض للأشياء والصور التي تقدم المدن ذات الصلة مع الكتب الجديدة من سلسلة "نوفِل فاغ Nouvelle Vague "، ومعرض للصور التي التقطها مؤلف كتاب "سـأذهب إلى خارج المدرسة" في أثناء إقامته في أمريكا، وصور ومقاطع فيديو للطيور المهاجرة في المنطقة منزوعة السلاح، ومعرض لمعدات صناعة الكتب والخطابات، ومعرض لمستقبل مستدام مفتوح لحياد الكربون. علاوة على ذلك، سيتم تنظيم معرض لاستعراض وبيع الكتب بمشاركة ثلاث وعشرين مكتبة في مقاطعة كيونغ كي، وفعالية خاصة للقاءات بين المؤلفين والقراء الأمر الذي سيوفر فرصة للزوار للوصول إلى الكتب التي تتناول مجموعة واسعة من الموضوعات في مكان واحد.