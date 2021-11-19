اهتمام دولي بمركز تبادل وتنمية المعرفة الدولية في معرض كوريا الدولي

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يشارك مركز تبادل وتنمية المعرفة الدولية في معرض كوريا الدولي المقام حاليا في فندوق "ذا كي 더케이" في سيول. وقال "لي صونغ كوان 이성관" مدير الفريق التنفيذي للمركز والذي يدير جناح المركز في المعرض إنه يمكن التعرف على مراحل النمو المبهر الذي حققته جمهورية كوريا في فترة قصيرة من خلال زيارة المركز الذي يقع في منطقة "هونغ نُنغ 홍릉". يشار إلى أن المركز افتتح في نهاية عام ألفين وثمانية عشر من خلال تحويل موقع المعهد الكوري للتنمية في تلك المنطقة إلى مساحة خاصة للتعليم والعرض بعد انتقال المعهد إلى مدينة سيجونغ. ويضم المركز ثلاثة أجنحة خاصة، وهي: جناح التنمية الاقتصادية الذي يعرض مراحل التنمية الكورية حسب الأزمنة بعد الاستقلال من اليابان، وجناح الإبداع المستقبلي الذي يسمح للزوار بتوقع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة. أما الجناح الثالث فهو جناح تاريخ التنمية الصناعية الكورية الذي يظهر تقدم الصناعات المحلية من الصناعات الخفيفة إلى الصناعات الثقيلة والصناعات الإلكترونية، مما يسمح للزوار بالتعرف على تاريخ التنمية الاقتصادية الكورية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم في المركز إنشاء عدد من مرافق المعايشة التي تثير اهتمام الزوار الأطفال بما في ذلك تجربة مشغل الهاتف في الأيام الأولى لاستخدام الهواتف ومكتب الأخبار الاقتصادية الذي يمكن فيه تجربة تقديم الأخبار الاقتصادية ومحاكاة قيادة السيارات المستقبلية. وكان المركز قد ظل يغلق ويفتح أبوابه خلال حوالي سنتين نتيجة لفيروس كورونا في بداية العام الماضي. ولكن مع بدء تطبيق نظام التعايش مع كورونا في الأول من هذا الشهر، قام المركز برفع تقييد عدد الزوار ليستعد بالفعل لاستقبالهم. يُشار إلى أن المركز قدم عددا من أمثلة التعاون مع الدول الأخرى خلال معرض كوريا الدولي. ورغم الظروف الصعبة الناتجة عن كورونا، زار المركز عدد من الدبلوماسيين الممثلين لعشر دول، بما في ذلك فيتنام والدانمارك وهولندا، خلال الخمسة أشهر الماضية من أجل مناقشة سبل التعاون في التعليم. الجدير بالذكر أن المركز يعد وليدا للتعاون الدولي لأن سابقه أي مبنى المعهد الدولي للتنمية تم تأسيسه من خلال المساعدات الأجنبية في عام ألف وتسعمائة واثنين وسبعين.