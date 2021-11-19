تسجيل اسم المطربة الكورية جو سو مي في قاعة مشاهير آسيا

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تم إدخال مطربة السوبرانو الكورية "جو سو مي 조수미" التي تحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والثلاثين للظهور الأول على المسرح الدولي في قاعة مشاهير آسيا لتصبح أول كوري في هذا المجال. وصرحت شركة "إس إم آي SMI إنترتينمينت" التي تنتمي إليها الفنانة جو بأنها فازت بهذا الشرف في مراسم الدورة السابعة عشرة لتكريم المشاهير التي تم بثها عبر الإنترنت يوم الثالث عشر من هذا الشهر. يذكر أن قاعة مشاهير آسيا تم تأسيسها في مدينة سياتل الأمريكية في عام ألفين وأربعة من أجل التعريف بمساهمات الآسيويين في التقدم العالمي. وكل عام يتم اختيار قادة في مختلف المجالات ليتم إدخالهم في القاعة الأمر الذي يلعب دورا في تعزيز حقوق واعتزاز الآسيويين بهم. ومن بين المشاهير الآسيويين الذين تم إدخالهم في هذه القاعة حتى الآن ممثل هونغ كونغ "بروس لي" ولاعبة لعبة الرقصة على الجليد "كريستي ياماكوتشي 크리스티 야마구치" والصحفي "كوني جونغ". وفي هذا العام تم اختيار عشرة أشخاص بمن فيهم المطربة جو، والأمريكية من أصل هندي "إندرا نوي 인드라 누이" التي شغلت منصب الرئيسة التنفيذية لشركة "بيبسيكو 펩시코" للمشروبات، ومنتج موسيقى البوب الأمريكي من أصل ياباني "ستيف أوكي 스티브 아오키 "، وعازف الغيتار الجامايكي الصيني "فيل تشين 필 첸". وبهذه المناسبة قالت جو إنها سعيدة بحصولها على الاعتراف بها كموسيقية تمثل آسيا اعتمادا على الجهود التي بذلتها خلال الخمسة والثلاثين عاما الماضية، وأكدت أنها تعمل باجتهاد خلال الخمسة والثلاثين عاما القادمة كفنانة سلام لمنظمة اليونسكو، وقائدة تمثل آسيا.