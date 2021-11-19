ⓒ Smart Radar System

تعرف على شركة كورية ناجحة. نتعرف على شركة "سمارت رادار سيستم Smart Radar System"، وهي شركة مطورة لتقنية التصوير بالرادار.

مديرها التنفيذي "كيم يونغ هوان":

نحن نقوم بتطوير رادارات ذكية. قد يعتقد الناس أن الرادارات تستخدم للأغراض العسكرية في الأغلب، لكن الرادارات يمكنها أيضا اكتشاف الأشياء أمام وخلف سيارتك. والرادارات الذكية بصورة خاصة لا يمكنها اكتشاف الأشياء فحسب، بل يمكنها أيضا اكتشاف ماهيتها بالضبط. نحن نستعمل الرادارات الذكية في تطوير تقنية القيادة الذاتية من الدرجة الرابعة والخامسة. سندخل السوق العالمية اعتمادا على تقنياتنا الخاصة، مثل العديد من الشركات الإسرائيلية. ونأمل أن نقوم بدعم العديد من الشركات الصناعية الكبرى وأن نساعدها على تطوير نماذج أعمال مختلفة.

بدأ السيد كيم حياته المهنية في شركة التكنولوجيا العملاقة "سيسكو سيستمز" في "سيليكون ڤالي" بالولايات المتحدة الأمريكية، واكتسب الخبرة في شركة "إيه تي آند تي"، وهي ثاني أكبر شركة اتصالات لاسلكية في الولايات المتحدة. وبعد عودته لكوريا، شغل منصبا تنفيذيا في مجموعة شركات "إل جي"، وانضم بعدها إلى شركة "سمارت رادار سيستم" التي أسسها شقيقه الأصغر "كيم يونغ جيه"، وهو متخصص في تكنولوجيا المعلومات وحاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة. عمل الأخوان سابقا في شركات كبيرة داخل كوريا وخارجها بعد تخرجهما في جامعات كورية مرموقة مثل "جامعة سيول الوطنية" و"المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا". وتعد شركة "سمارت رادار سيستم" أول شركة في كوريا تقوم بتطوير رادار يستعمل تقنية التصوير رباعي الأبعاد عالي الدقة. كانت الرادارات في الماضي تتعرف على الأشياء كنقاط، لكن الرادار الجديد يحول النقاط إلى صورة رباعية الأبعاد.

مديرها التنفيذي "كيم يونغ هوان":

كما رأينا في أحد الأفلام، يقوم الرادار المثبت على سفينة حربية باكتشاف طائرة، ويتعرف عليها كنقطة. وبناءً على حجم النقطة، يتعرف عليها الجنود على أنها طائرة مقاتلة أو قاذفة قنابل. قد ترى السيارة ذاتية القيادة شيئا في أثناء سيرها على الطريق، وستحتاج إلى معرفة ما إذا كانت سيارة أو دراجة أو شخصا. وللتعرف على الأشياء بشكل أكثر دقة، تم إضافة السرعة إلى المعلومات ثلاثية الأبعاد السابقة، لهذا السبب نستخدم مصطلح رباعي الأبعاد. يقوم الرادار بالتعرف على مجموعة نقاط تُدعى "السحب النقطية"، ويحدد الرادار الذكي من خلالها ماهية الكائن بالضبط. إن الرادارات المستعملة في الأغراض العسكرية باهظة الثمن، لكن أسعار منتجاتنا التي تستخدم ليست مكلفة، ويمكن استخدامها أيضا في الحياة اليومية.





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تستخدم المركبات ذاتية القيادة ثلاثة أنواع من أجهزة الاستشعار: الرادار، والكاميرا، والكاشف الضوئي المُسمى ليدار. للكاميرا والليدار مزايا وعيوب، حيث توفر الكاميرات صورا واضحة، لكنها قد تتأثر بالمطر والثلوج والظلام والضباب. وفي الوقت نفسه، ليس الليدار متينا بما يكفي كما أن تكلفته عالية. أما الرادار رباعي الأبعاد فيعالج عيوب الكاميرا والليدار، حيث يمكنه أن يتعرف على الأشياء بدقة في جميع أنواع الظروف الجوية والبيئية، وسعره لا يتجاوز خمس سعر الليدار. ولذلك تُستخدم الرادارت على مدى واسع في جميع أنواع المركبات ذاتية القيادة.

مديرها التنفيذي "كيم يونغ هوان":

لقد تلقينا الكثير من الاستفسارات حول الرعاية الصحية، وقد يتساءل الكثيرون عن كيفية استخدام الرادارات في مجال الرعاية الصحية. في المستشفيات، على سبيل المثال، يمكن للرادارات أن تكتشف وجود المريض في الغرفة. ويمكن استعمال الرادار كجهاز تنبيه يتم تنشيطه بواسطة أي حركة من قبل مريض على وشك السقوط، مما سيكون مفيدا للغاية. يقيس الناس في هذه الأيام تنفسهم أو دقات قلبهم من خلال ساعاتهم الذكية، لكن الرادارات يمكنها القيام بنفس العمل دون أن يرتديها الناس، حيث يمكن للرادار المثبت في سقف الغرفة مراقبة الإشارات الحيوية للمريض، ويمكنه أن يبلغ الأطباء أو الممرضين في حالة وجود أي علامات غير طبيعية. ولذلك فإننا حاليا نستكشف سوق الرعاية الصحية من خلال التطبيقات المختلفة للرادار.

استعمال الرادار كمستشعر للطوارئ قد لفت الانتباه، حيث يمكن استعماله في المستشفيات، وأيضا في دور رعاية المسنين والمنازل التي يعيش فيها كبار السن بمفردهم ودورات المياه العامة. يمكن للرادار أيضا ضمان السلامة في المواقع الصناعية. وبدءا من شهر يناير القادم سيتم تطبيق قانون جديد يهدف إلى منع الحوادث الصناعية الخطيرة، ويفرض هذا القانون عقوبات أكثر صرامة على مديري الشركات التي يعمل بها أكثر من 50 موظفا عند وقوع حادث مميت في مكان العمل. ويمكن للرادار رباعي الأبعاد منع الحوادث من خلال مراقبة الآلات الثقيلة في المواقع الصناعية وتحليل خطوات وسلوكيات الموظفين. كما يمكن أيضا استعماله لأغراض أمنية من خلال منع المتسللين. باختصار يمكن استخدام الرادار في مجموعة واسعة من المجالات، مثل الرعاية الصحية والأمن وأيضا المدن الذكية والمصانع الذكية. وقد فازت الشركة بالعديد من الجوائز تقديرا لإمكنياتها وتقنياتها المتطورة.

مديرها التنفيذي "كيم يونغ هوان":

اعتمدت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات شركتنا على أنها شركة يونيكورن مستقبلية. إن شركة "سمارت رادار سيستم" هي الشركة الكورية الناشئة الوحيدة التي تم اختيارها لبرامج شركات اليونيكورن، كما انضمت الشركة إلى قائمة 1000 شركة مبتكرة تمثل كوريا، وتم اختيارها ضمن 100 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في كوريا العام الماضي وهذا العام. وعلى ذكر الذكاء الاصطناعي، يجب دمج التكنولوجيا الحالية مع أحدث التقنيات الرقمية وخوارزميات التعلم العميق للرادار. بفضل الدمج الناجح للتقنيات المتعددة، حصلنا على جوائز في مجالات متنوعة. وهذا العام، فزنا بجوائز من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل ووزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة.

حققت شركة "سمارت رادار سيستم" نجاحا كبيرا الولايات المتحدة وإسرائيل واليابان، وتستعد حاليا لشق طريقها إلى الشرق الأوسط وأوربا. ويعد التطور التكنولوجي الدائم السبب الرئيسي في نمو الشركة المستمر، وهدف الشركة النهائي هو إعداد قوى عاملة ماهرة تقود بها الصناعة في كوريا.

مديرها التنفيذي "كيم يونغ هوان":

يعمل في الشركة مهندسون كبار في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، وموظفون شباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر. من المهم أن نساعد المهندسين الشباب على تحقيق أهدافهم. يهدف نظام الرادار الذكي إلى إعداد قادة صناعيين، وتشجيعهم على إنشاء شركات عالمية في "سيليكون ڤالي" ودعم هذه الشركات، ويتشارك الموظفون والشركة في هذا الهدف. تأمل الشركة أن تكون بمثابة مدرسة لتدريب متخصصي تكنولوجيا المعلومات وتأمل أن تسهم في نشر تكنولوجيا المعلومات الكورية على مستوى العالم.

تعد كوريا من الدول الكبرى في مجال تكنولوجيا المعلومات، وشركة "سمارت رادار سيستم" تعمل بجد في هذا المجال المهم، وهي تنمو لتصبح شركة قوية رغم أنها صغيرة، وتستكشف الأسواق العالمية. ونأمل أن نرى في المستقبل قصة نجاح هذه الشركة الواعدة.