إعجاب بمهرجان الأفلام الدولية الخاصة بالهاتف الذكي





مع بدء انتظام إقامة المهرجانات والاحتفالات على الإنترنت وفي المواقع أيضا. افُتتح مهرجان الأفلام الدولية الخاصة بالهاتف الذكي، وهي الأفلام التي تم إخراجها بالهاتف الذكي. جاء هذا المهرجان لأول مرة في عام 2019، وعاما بعد عام، يزداد إعجاب المتفرجين بتلك الأفلام. في الدورة الأولى، عُرض 202 فيلم، و529 فيلم في العام الماضي، ويُعرض 948 فيلما هذا العام، تم إخراجها في كوريا و11 دولة حول العالم. تتميز هذه الأفلام بوقتها القصير الأقل من 10 دقائق. وشارك في إخراجها الراغبون في أن يصبحوا مخرجين سينمائيين في المستقبل، والذين لم يحلموا بذلك من قبل بسبب التكاليف العالية واللازمة في إخراج الأفلام العادية. بفضل هذه الفوائد، خلافا لبعض الأصوات التي قلقت من امكانية نجاح المهرجان عند اقامة الدورة الأولى، يحظى المهرجان بإعجاب هائل. خاصة على هامش فعاليات المهرجان، تعقد ورشة عمل خاصة بالإخراج السينمائي، يشارك فيها المئات من كل أنحاء البلاد. الآن يقام المهرجان في منطقة "يو تشون" بمقاطعة "تشونغ تشنغ"، لكن نتيجة للإعجاب والإقبال، يُتوقع التعاون والتبادل مع المهرجانات السينمائية المحلية أو الأجنبية.