عز الدين الحسن: أفتقد كل مكان في كوريا

السيد/ عز الدين الحسن، يعمل حاليا مرشدا سياحيا باللغة الكورية في مصر، وكان يعمل في القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو قبل 25 عاما حيث كان يشارك في تقديم برنامج سياحي لتعريف العرب بالأماكن التاريخية في كوريا، ويقول إن عمله في القسم العربي كان له فضل كبير لإكمال دراسته في كوريا، كما يؤكد أنه من خلال وجوده في القسم العربي أتقن اللغتين الكورية والعربية الفصحى. وفي مقابلة مع القسم العربي عبر الهاتف بين سيول والقاهرة، يقول الأستاذ عز الدين إنه كان من أوائل العرب الذين درسوا اللغة الكورية في معهد للغات في كوريا، وأنه درس اللغة الكورية بهدف العمل في مجال الإرشاد السياحي في مصر، وظل يدرس اللغة الكورية بشغف حيث كان يمكن أن يدرس لمدة عشر ساعات يوميا دون كلل. وقد تعلم أكثر بعد ذلك بسبب التحدث مع السياح الكوريين من خلال عمله كمرشد سياحي.









وعن هوايته للعزف على العود، يقول إن من بين مميزات عمله كمرشد سياحي أن لديه الكثير من الوقت لممارسة هواياته المتعددة، التي تشمل أيضا النجارة، وعبر أثير القسم العربي يقدم السيد عز الدين عزفا جميلا على العود للنشيد الوطني الكوري.

ويؤكد السيد عز الدين الحسن أنه يفتقد كل مكان في كوريا، كما يقول إن مصر تعيش حاليا في لحظة استقرار جميلة جدا من تاريخها، معربا عن أمنياته في أن يستمر الاستقرار في كل من مصر وكوريا في المستقبل أيضا وسط العصر المضطرب الذي نعيشه حاليا.

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