نظام الجامعات في كوريا الشمالية

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نائبة رئيس المعهد الكوري للتوحيد الوطني"جو جونغ آه ":

يمكن لطلاب الجامعات في كوريا الجنوبية اختيار الفصول التي يرغبون في دراستها وتصميم المناهج بأنفسهم. هذا ليس هو الحال مع نظرائهم في كوريا الشمالية الذين يتعلمون المناهج التي تم وضعها بالفعل، تماما مثل طلاب المدارس الثانوية. تدرك كوريا الشمالية جيدا أن النظام غير تنافسي إلى حد ما. هذا هو السبب في أن "كيم جونغ أون" أصدر تعليماته للمسؤولين بتقديم نظام الائتمان التعليمي وزيادة الدورات الاختيارية بحيث يمكن للطلاب الحصول على خيارات أوسع عند اختيار الفصول الدراسية. لهذا الغرض، من الضروري تطوير مناهج جديدة وتوسيع هيئة التدريس. من المهم أيضا أن يكون هناك المزيد من الفصول الدراسية للطلاب الذين يختارون الدورات التعليمية. بسبب هذه القيود، قام عدد قليل فقط من الجامعات المرموقة بالتوسع تدريجيا في الدورات الاختيارية.





ينص الدستور الاشتراكي لكوريا الشمالية على أن تنفذ الدولة مبادئ التعليم الاشتراكي وتربي الجيل الجديد ليكون ثوريا ويقاتل من أجل المجتمع والشعب، وأن يكونوا أفرادا من النوع الشيوعي الجديد الواعين والسليمين أخلاقيا صحيا. ووفقا لذلك، يتعين على طلاب الجامعات في الشمال أن تمثل دروسهم الأيديولوجية 20% من إجمالي الفصول الدراسية، بغض النظر عن تخصصاتهم. كما يُجبرون على أداء عمل ضمن المناهج النظامية.

نائبة رئيس المعهد الكوري للتوحيد الوطني"جو جونغ آه ":

تؤمن الدول الاشتراكية بضرورة وضع التعليم والمعرفة موضع التنفيذ في مواقع الإنتاج. وهذا يعني أن التعلم لا يقتصر فقط على الدراسة في المكتب لكنه مرتبط بالعمل. يتم تطبيق هذا المبدأ على الطلاب في كوريا الشمالية من المدارس الابتدائية إلى الجامعات. وبموجب هذا المبدأ، يقضي طلاب الجامعة 12 أسبوعا في المجموع، أي ثلاثة أسابيع كل سنة، وهم يعملون في المزارع أو المصانع. بسبب نقص العمالة في البلاد، غالبا ما يتم تعبئة الطلاب والجنود للعمل في أحداث مختلفة، بما في ذلك مشروعات البناء.





وعلاوة على العمل الإجباري، يُطلب من طلاب الجامعات في الشمال، رجالا ونساء، المشاركة في تدريب عسكري لمدة ستة أشهر. والذين يفشلون في إكمال الدورة في وحدة تدريب شبه عسكرية لا يمكنهم التخرج.

نائبة رئيس المعهد الكوري للتوحيد الوطني"جو جونغ آه ":

يقضي طلاب الجامعات في كوريا الشمالية فصلا دراسيا كاملا في وحدة التدريب العسكري المسماة قوات التدريب والإرشاد، حيث يأكلون وينامون هناك، تماما مثل الجنود. كان طلاب الجامعات في الجنوب يتلقون تدريبا مماثلا يستمر لمدة شهر تقريبا، حتى منتصف الثمانينيات. بالنسبة للطلاب الكوريين الشماليين، فإن فترة التدريب العسكري أطول بكثير.

أيضا، شدد الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" على أهمية تهيئة الاقتصاد القائم على المعرفة وبناء قوة اقتصادية من خلال العلوم والابتكار التكنولوجي كمشروع حكومي رئيسي.

نائبة رئيس المعهد الكوري للتوحيد الوطني"جو جونغ آه ":

في السابق، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الجامعات في كوريا الشمالية، حيث كانت الكليات تشكل غالبية معاهد التعليم العالي. منذ منتصف عام 2010، بعد وصول "كيم جونغ أون" إلى السلطة، بدأت البلاد في زيادة عدد الجامعات بشكل جدي. نتيجة لذلك، كانت هناك حوالي 30 جامعة في أواخر عام 2019، عندما حوّل الشمال العديد من الجامعات إلى كليات مرة أخرى. أتخيل أن كوريا الشمالية حاولت أولا زيادة عدد الجامعات بما يتماشى مع المعايير العالمية لكنها عادت لاحقا إلى النظام الأصلي بسبب ظهور العديد من المشكلات. فرضت كوريا الشمالية خطط إصلاح التعليم في العديد من المجالات، مثل توسيع كليات الدراسات العليا، وتحسين المناهج وطرق التدريس والأنظمة الإدارية، وإنشاء المزيد من الأقسام ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

في ظل حكم "كيم جونغ أون"، تم توسيع التعلم عن بعد، وقد قدمت جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا أول برنامج للتعليم عن بعد في البلاد في عام 2010.

نائبة رئيس المعهد الكوري للتوحيد الوطني"جو جونغ آه ":

تم تثبيت دورات التعلم عن بُعد في الجامعات الكبرى في كوريا الشمالية، وتقوم بعض الأقسام الآن بإلقاء المحاضرات عن بعد. أعلنت كوريا الشمالية أن حوالي 100 ألف طالب يتعلمون عن بعد. ليس من الواضح ما إذا كان هذا الرقم صحيحا أم لا، لكن العدد كبير بشكل ملحوظ، مع الأخذ في الاعتبار أنه يمثل نسبة 20% من طلاب الجامعات في الشمال. يأخذ عمال المصانع دورات عبر الإنترنت مقدمة في مراكز تعليمية مجهزة بأجهزة الكمبيوتر في مصانعهم. غالبا ما تكون برامج التعليم عن بعد مسجلة مسبقا. وقد استخدمت المزيد من الأقسام برامج التعلم عن بعد منذ بداية جائحة كورونا.

ويشدد بعض المحللين على أنه يتوجب على كوريا الشمالية حل المشاكل المزمنة لنظام الكليات أولا من أجل نجاح عملية الإصلاح التعليمي.

نائبة رئيس المعهد الكوري للتوحيد الوطني"جو جونغ آه ":

من أجل تطوير العلم والتكنولوجيا، فإن البقاء داخل بلد ما له بالتأكيد قيود في العصر الحالي. في كوريا الجنوبية، يمكن حتى لطلاب المدارس الابتدائية الوصول إلى المعلومات خارج الدولة عبر الإنترنت. في كوريا الشمالية، استخدام الإنترنت محدود للغاية. يُسمح فقط لمن حصلوا على إذن باستخدام الإنترنت. وباستثناء بعض العلماء وأساتذة الدراسات العليا في مناطق معينة، فإن الكوريين الشماليين ممنوعون في الغالب من التعرف على العالم. وبصرف النظر عن المشاكل المزمنة للنظم والسياسات الاجتماعية في كوريا الشمالية، هناك أيضا صعوبات ناجمة عن المجتمع المنغلق والمعزول.

لذلك سيكون من المهم لكوريا الشمالية الخروج من العزلة الدولية وتعزيز التعاون مع العديد من الدول الأخرى من أجل تمكين جامعاتها من تحقيق الابتكار.