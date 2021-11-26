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تنظيم المسابقة الـ10 للتحدث بالكورية في تونس

#أخبار كورية عربية l 2021-11-26

لقاء الجمعة

ⓒ Ministry of Foreign Affairs

أقامت السفارة الكورية لدى تونس المسابقة العاشرة للتحدث باللغة الكورية في الرابع من هذا الشهر.

وقالت السفارة الكورية إن ثمانية أشخاص قد تجاوزوا المسابقة التمهيدية، وشاركوا في مسابقة هذا العام حيث أظهروا مهاراتهم في اللغة الكورية تحت موضوع "تونس وكوريا دولتان قريبتان وبعيدتان".

وفي المسابقة فازت "إشراق أرفوي، وفاتن بوصفا ورحاب دريدي" بجوائز ممتازة بعد حصولهن على نقاط مرتفعة.

وقد قدمت السفارة الكورية لكل المشاركين في المسابقة صناديق الحظ الكورية المكونة من بعض مستحضرات التجميل والحلويات الكورية وغيرها من الهدايا المتعلقة بالحروف الكورية والثقافة الكورية.

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