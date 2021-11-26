تقديم فن لوحات الرسم الخزفية الكورية في السعودية





مصدر الصور : من صحيفة هاتكيونغ الكورية

يعرض الفنان الكوري "أو مان تشول" عددا من أعماله في السعودية هذه الأيام. تجدر الإشارة إلى أن الفنان أوه مشهور بلوحات الرسم الخزفية المصنوعة من خلال رسم زهور البرقوق أو أشجار الصنوبر وغيرها على لوحات من الخزف الأبيض ثم خبزها في فرن تبلغ درجة حرارته ألفا وثلاثمائة وثلاثين درجة.

وهو يقوم بإنتاج لوحات خزفية في الأكاديمية الملكية للفنون بالعاصمة السعودية الرياض والسفارة الكورية لديها من التاسع عشر إلى الثامن والعشرين من هذا الشهر. وينوي إقامة معرض له في نفس المكان العام القادم.

وخلال الفعالية الحالية التي تجري بدعوة خاصة من المعهد الملكي للفنون والسفارة الكورية يقدم الرسم الخزفي بشكل عام ويستعرض عملية إنتاج الأعمال الفنية باستخدام فرن.

وقال إنه يعتزم على تقديم الرسم الكوري بشكل عام واستعراض أعمال الانصهار مع السيراميك لإظهار سحر الثقافة الكورية التقليدية.

وأضاف أنه يريد أن يصبح جسرا بين الثقافتين الكورية والسعودية. ويشار إلى أن أعماله الفنية تلقى رواجا كبيرا من قبل جامعي الأعمال الفنية في الخارج.

ففي عام 2019، أقام معرضا خاصا في العاصمة الفرنسية باريس ولقي شعبية كبيرة. ثم شارك في معرض "اولمبياد آند آنتيك" البريطاني حيث بيعت جميع أعماله المعروضة في يوم افتتاح المعرض.





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