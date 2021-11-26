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قال مركز الكي بوب العالمي مؤخرا إنه أبرم مع شركة "ارتقاء" العربية بالسعودية مذكرة للتعاون في معرض التسلية الدولي لعام 2021 الذي أقيم في منتصف هذا الشهر.

تحتوي مذكرة التفاهم هذه على مجالات مختلفة، بما في ذلك إقامة عروض كي بوب في السعودية والترويج للعروض عبر الإنترنت واكتشاف المواهب العالمية من خلال تنظيم مسابقات غنائية وتطوير خبراء الموجة الكورية "هالليو" بتنظيم دورات لمنح شهادات مدرب كي بوب وغيرها.

يذكر أن شركة ارتقاء شركة سعودية ذات مجموعات للأعمال في مجالات التقنية الذكية والإعلام والتسويق والتجارة الدولية وخدمة الاستشارات الابتكارية والخدمات والشؤون الحكومية.

وقد ظلت تقوم بشكل أساسي بتطوير المحتويات الجديدة في مجالات التسلية والأفلام والصور المتحركة والإذاعة والإعلانات التجارية وغيرها. أما مركز الكي بوب العالمي فهو عبارة عن مركز تعليم خاص للكي بوب يساعد على تطوير واستدامة المحتويات الكورية تماشيا مع عولمة هالليو.

ويركز على تنمية المدربين والمواهب البشرية الثقافية والفنية وتنظيم عروض للفنانين وإنتاج فيديوهات ومصادر موسيقية. وقال المركز إن إبرام مذكرة التفاهم مع الشركة السعودية سيمثل نقطة انطلاق نحو اكتشاف أسواق جديدة في الخارج.