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تلقت شركة "نام بو" الكورية لتوليد الكهرباء التي تدير حاليا محطة القطرانة لتوليد الطاقة في الأردن، الشكر من الحكومة الأردنية على مشروع للتشجير في محيط المحطة.

وقالت الشركة الكورية إنها استلمت لوحة ورسالة شكر على المشاركة الفعالة والتعاون في مشروع التشجير في الأردن من قبل وزير الزراعة الأردني "خالد الحنيفات" في مراسم خاصة لزرع الأشجار بالقرب من محطة القطرانة.

وتحتوي رسالة الشكر على التقدير المباشر لمشروع استعادة الغابات في الأردن باستخدام الصرف الصحي للمحطة والذي نفذته الشركة الكورية تحت شعار "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات".

وقالت الحكومة الأردنية في الرسالة إنها تشكر جزيل الشكر شركة نام بو على المشاركة الفعالة في مشروع التشجير معربة عن أملها في زيادة اهتمام ودعم الشركة وتعزيز علاقات التعاون معها.

وكانت الشركة الكورية قد أبرمت في شهر أكتوبر الماضي مذكرة للتفاهم مع وزارة الرزاعة الأردنية حول التعاون في مشروع الأردن الأخضر المستقبل.

ويذكر أن مشروع الأردن الأخضر عبارة عن مشروع لاستعادة وإعادة تشجير الغابات في منطقة واسعة حول الطرق الرئيسية في المنطقة بأكملها من خلال استثمار حوالي سبعة ملايين دينار بواسطة الحكومة الأردنية.

وتقوم الوزارة الأردنية بزراعة ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف شجرة في مدخل المحطة بينما تقوم الشركة الكورية بإنشاء مرافق لإعادة تدوير المياه وأنابيب إمدادها من أجل تقديم المياه الصالحة لزراعة الأشجار.

وتتوقع شركة نام بو أن تساعد المياه المعاد تدويرها من خلال هذا المشروع على التخفيف من استنفاد المياه الجوفية في الأردن وتساهم أيضا في منع الاحتباس الحراري وتقليل انبعاثات الكربون.