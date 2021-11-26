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أقامت السفارة الكورية لدى الكويت مسابقة مائدة "الكيمتشي" يوم 17 من هذا الشهر.

وخلال المسابقة التي أقيمت في مبنى السفارة الكورية، شارك 6 طهاة من بينهم 3 طاهيات كويتيات و3 طهاة من الفنادق. وتكونت لجنة التحكيم من عشرة أفراد.

وكان من بين المشاركين طهاة فنادق مشهورون ومؤثرون في الطبخ على مواقع التواصل الاجتماعي. وقام المتسابقون الذين تم تقسيمهم إلى مجموعتين بإعداد عدة أطباق متنوعة باستخدام الكيمتشي.

وفي نهاية المسابقة اختارت لجنة التحكيم فائزيْن، أي فائز واحد من كل مجموعة. وهما "رامو نايدو" من مجموعة طهاة الفنادق و"ميمي مراد" من مجموعة المؤثرين على إنستغرام.

وحصل الفائزان على تذكرتين ذهابا وإيابا إلى كوريا قدمتها الخطوط الجوية القطرية بالإضافة إلى منحهما فرصة حضور درس طبخ كوري ينظمه معهد ترويج الطعام الكوري.